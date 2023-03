Největší krize v historii Izraele. V zemi bez ústavy a druhé komory míří soudní moc do rukou politiků

Vláda se mezitím opřela do demonstrantů. Netanjahu ve středu prohlásil, že lidé „mají právo na protest, nikoli anarchii“, a dokonce přirovnal demonstranty k řádění osadníků v palestinském městě Huwara, po němž zůstal koncem února jeden mrtvý, desítky zraněných, zapálená auta i domovy Palestinců. „Dal jsem pokyn policii, aby jednala s nulovou tolerancí k násilí, podněcování násilí a anarchii. Anarchistům nesmí být dovoleno zapálit Tel Aviv,“ uvedl ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir z ultrapravicové strany Židovský domov v souvislosti s velkými protesty v Tel Avivu z minulého víkendu.

Z průzkumu zveřejněného v únoru zpravodajskou stanicí Channel 12 vyplynulo, že pouze každý čtvrtý oslovený Izraelec si přeje, aby vláda pokračovala se svým plánem. Celkem 62 procent respondentů si přeje, aby koalice reformu zrušila nebo pozastavila včetně 42 procent voličů Netanjahuova bloku. Nedávné sondáže provedené Izraelským demokratickým institutem pak ukázaly, že většina respondentů se domnívá, že nejvyšší soud by měl mít i nadále pravomoc zrušit zákony, které jsou v rozporu s izraelskými základními zákony, jež slouží jako určitý druh ústavy.

Kritici se obávají, že reformy mohou oslabením role soudců omezit demokratické principy v Izraeli a zajistit vládě neomezenou moc tím, že bude zbořen systém brzd a protivah. Soudci budou jmenováni na základě loajality k vládě či premiérovi, tvrdí odpůrci změn. „Bude to prázdná demokracie,“ řekl Guardianu vedoucí výzkumný pracovník think-tanku Institut pro demokracii v Izraeli Amir Fuchs. „Když bude mít vláda konečnou moc, použije tuto moc nejen v případě práv sexuálních menšin (LGBTQ) a žadatelů o azyl, ale také v otázce voleb, svobody projevu a kdekoli, kde bude chtít,“ obává se expert.

Také bývalý šéf tajné služby Mossad Danny Jatom se obává, že rozsáhlé reformy by posunuly Izrael směrem k diktatuře, a že vláda se tak „zpronevěřuje základním hodnotám“ Izraele, jejichž obrana stála životy mnoha vojáků.

Proti změnám v justici se překvapivě vyjádřil i prominentní americký advokát a profesor práv z Harvardu Alan Dershowitz, dosud oddaný obhájce izraelské politiky na mezinárodní scéně. Reformy podle něj představují hrozbu pro občanské svobody a práva menšin v Izraeli. „Pro lidi jako já, kteří se snaží hájit Izrael ve světě, bude mnohem obtížnější jej účinně bránit. Bylo by tragédií vidět oslabení nejvyššího soudu,“ citoval právníka list Times of Israel.

V izraelských médiích se objevily spekulace, že omezení pravomocí nejvyššího soudu ve prospěch vládnoucí koalice by mohlo podkopat mezinárodní důvěru v izraelskou justici. Izraelští vojáci by se pak s větší pravděpodobností mohli dostat před mezinárodní soudy kvůli podezření z válečných zločinů.

„Jde o nouzovou situaci. Pokud bude pokračovat schvalování legislativy, jejímž cílem je změnit soudní systém v politickou pobočku (vlády), to znamená vymazání izraelské demokracie, a pokud nebude v této věci dosažen široký konsenzus, nebudeme se nadále dobrovolně hlásit na záložní službu v divizi speciálních operací,“ napsalo v dopise adresovaném Netanjahuovi více než sto rezervistů.

Bouří se i část armády. Bývalý náčelník generálního štábu Dan Chaluc varoval, že Izraelci nebudou chtít sloužit v armádě, pokud vláda bude pokračovat ve svých plánech v oblasti soudnictví. „Vojáci a důstojníci, kteří poznají, že zde panuje diktatura, se nebudou chtít stát diktátorovými žoldnéři,“ uvedl Chaluc. Vojenská služba je přitom pro většinu Izraelců povinná, a to jak pro muže, tak i pro ženy.

Hrozba pro firmy a investice

Podle některých ekonomů a podnikatelů v technologickém sektoru může reforma ohrozit občanské instituce, které přispívají k prosperitě země. „Nouzový dopis“ Netanjahuovi podepsaly stovky ekonomů. Obávají se, že situace povede ke zhoršení úvěrového ratingu země. A pokud si investoři nebudou jisti izraelskou ochranou právního státu – včetně vlastnických práv a možnosti obrátit se v případě sporu na soud – bude je to brzdit v dalších investicích.

„Podniky potřebují systém brzd a protivah a potřebují konzistentní právní stát. Když má vláda veškerou moc, jako nezávislá firma už nejste chráněni, nemáte předvídatelnost, kterou potřebujete,“ řekl listu Jerusalem Post investiční analytik a zakladatel Amiti Ventures Ben Rabinowitz.

Pro izraelskou ekonomiku by to mohla být tvrdá rána. Více než polovinu izraelského hrubého domácího produktu tvoří vývoz průmyslu a služeb v rámci hi-tech sektoru. V roce 2021 šlo o částku 67 miliard dolarů. Většina izraelského investičního kapitálu přitom proudí do hi-tech sektoru právě od zahraničních investorů.

„Probuďte se, než to s naší zemí půjde z kopce,“ vzkázal vládní koalici bývalý guvernér izraelské centrální banky Jacob Frenkel, který označil plány kabinetu za nezodpovědné a varoval, že ohrožena je i nezávislost centrální banky. Kroky Netanjahuovy vlády vedly v posledních týdnech k propadu kurzu šekelu, který za měsíc ztratil vůči dolaru asi deset procent hodnoty.

Hledání kompromisu

Izraelský prezident Jicchak Herzog vyzval vládu, aby se schvalováním reformy počkala a hledala kompromis s opozicí. Herzog v televizním projevu varoval, že rozhořčení způsobilo, že se Izrael ocitl na pokraji „ústavního a sociálního kolapsu“.

Herzog ve svém pětibodovém plánu navrhuje mimo jiné jmenovat více soudců. Podle prezidenta by měl vzniknout také nový zákon – základní zákon, který nastaví hranice mezi složkami vládní moci a umožní soudní přezkum pouze u běžných zákonů za okolností, o nichž je třeba ještě jednat.

Prezident také chce, aby se politické tábory dohodly na tom, kdy se má použít klauzule o přiměřenosti. Ta stanoví, že nejvyšší soud může zasahovat do správních záležitostí, které přesahují rámec toho, co by přijal rozumný a odpovědný orgán.

Zpravodaj ČT Borek v této souvislosti podotkl, že se liší procedurální přístupy k tomu, jak k případnému kompromisu dospět. „Opozice požaduje, aby v rámci takového kompromisního vyjednávání byl přerušen stávající legislativní proces, zatímco vládní koalice ho nechce přerušit a hodlá případné kompromisy zapracovat až do toho už nyní rozběhnutého legislativního procesu. A na tom se obě strany zasekly,“ vysvětlil Borek.

