„Izrael není diktatura, Izrael není Maďarsko,“ skandují odpůrci reforem. Policie tvrdě zasáhla

„Izrael není diktatura, Izrael není Maďarsko,“ skandovali lidé blokující hlavní dálnici mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Mnozí z nich měli izraelské a duhové vlajky.

Telavivská policie na koních se demonstrantům mezitím snažila zabránit v překonání zátarasů. Na záběrech z místa je vidět, jak policisté odvádějí demonstranty ze silnice, zatímco nespokojenci skandují „hanba“ a „my jsme většina, my jsme v ulicích“. Podle policie bylo nejméně devět lidí zatčeno. Zpravodajský web The Times of Israel píše o několika zraněných účastnících protestů.

Očekává se, že středeční protest, který demonstranti označili za „Den narušení“, ještě zesílí. Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir prohlásil, že nedovolí „anarchistům“ blokovat silnice.