Severoirské bezvládí: Pat kolem protokolu blokuje státní správu, unionisty znervózňuje demografie

Zatímco ve Spojených státech politický provoz ve Washingtonu pokračuje dál, pro Severní Irsko představuje dlouhodobá absence předsedy parlamentu výraznější problém. Bez šéfa shromáždění totiž nelze utvořit kabinet. V této částí Spojeného království tedy už od května panuje bezvládí. A to v období, které je pro šest severoirských panství z mnoha důvodů obzvlášť citlivé.

Alternativou by byla hranice na Irském ostrově, kterou denně překračují desítky tisíc lidí za rodinami i za prací a která v praxi nyní neexistuje – přejezd z Irska do Spojeného království je patrný jen změnou jednotek z kilometrů na míle. Případná horší prostupnost hranice by mohla zažehnout občanský konflikt, který region sužoval v druhé polovině 20. století a který ukončila mírová Velkopáteční dohoda z roku 1998. Ta mimo jiné uzavřenou hranici zapovídá.

Demokratická unionistická strana, jež podporovala vystoupení z Evropské unie, využila povolební situaci jako páku, aby dosáhla odstranění severoirského protokolu.