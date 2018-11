Severoirští unionisté ukázali Mayové svaly, když nehlasovali pro rozpočet. Dohoda o brexitu je podle nich zničující

Politická zpravodajka BBC Laura Kuenessbergová s odkazem na zdroj z unionistické strany uvedla, že tento krok byl úmyslným poselstvím Mayové a měl vyslat signál, že bude-li premiérka trvat na brexitové dohodě v její současné podobě, bude to mít v Dolní sněmovně následky. Unionistům se nelíbí, že by po brexitu mohla pro Severní Irsko platit jiná pravidla než pro zbytek Spojeného království.

Také mluvčí Demokratické unionistické strany pro brexit Sammy Wilson uvedl, že chování při pondělním hlasování bylo „politickým poselstvím“. Podle něj chce nicméně strana dál s Mayovou spolupracovat a dosáhnout změn ve „zničující dohodě“ o brexitu.

Premiérka se nyní s žádostí o podporu pro dohodu připravenou britskými a unijními vyjednavači obrátila přímo na obyvatele Severního Irska. V textu zveřejněném v listu Belfast Telegraph napsala, že dohoda zajistí Severnímu Irsku „fantastické postavení“. „Tato dohoda zajistí Severnímu Irsku zářnou budoucnost. Stane se bránou, jak pro trh EU, tak pro trh zbytku Spojeného království,“ uvedla.

Navzdory postoji severoirských unionistů je britský ministr spravedlnosti David Gauke přesvědčený, že Mayová může uspět a získat v prosinci v parlamentu podporu pro svou dohodu o odchodu Británie z EU. Před úterním zasedáním kabinetu řekl, že mnoho poslanců si brzy uvědomí, že „nejlepším způsobem, jak jít vpřed… je uskutečnit to, co premiérka vyjednala“.

Podle labouristů je ještě čas vrátit se k jednání

Pochopení opozice ale nemá. Šéf britské Labouristické strany Jeremy Corbyn prohlásil, že návrh dohody o odchodu Británie z Evropské unie je nepřijatelný, britská vláda by to měla uznat a znovu otevřít vyjednávání. „Stále na to je čas,“ poznamenal Corbyn o obnovení vyjednávání v momentě, kdy do plánovaného odchodu Británie z Unie zbývá 130 dní. „Mimochodem, když EU říká, že už není čas, EU má bohatou historii vyjednávání na poslední chvíli. I Lisabonská smlouva (o reformě institucí EU) byla několikrát dodatečně projednávána,“ upozornil.

Corbyn zopakoval, že poslanci jeho strany návrh „rozvodové smlouvy“ schválený kabinetem Mayové nepodpoří. Zároveň prý labouristé udělají vše pro to, aby nedošlo na „pohromu“ v podobě brexitu bez dohody. Toto vyústění ale podle Corbyna není realistické. „Kdyby vláda byla přesvědčena, že odchod bez dohody je skutečnou možností, brala by vážně přípravy, ale to nedělala,“ řekl.