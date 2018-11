Mayové podle médií hrozí hlasování o nedůvěře. Konzervativci prý sehnali dostatek podpisů

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, předsedou je Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídrovi. To by znamenalo, že by Mayová musela odejít z křesla předsedkyně vlády. Hlasování o nedůvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48, což se podle BrexitCentral stalo.

Za snahou vyvolat hlasování o nedůvěře stojí vlivný člen Konzervativní strany a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg. Nespokojenci s Mayovou musejí pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců.

Pokud Mayová případné hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě pravidel nebudou moci konzervativci v příštích 12 měsících zpochybnit její důvěru. Podle bývalého předsedy konzervativců Granta Shappse je hlasování o nedůvěře špatně načasované. Pokud proběhne, Mayová ho vyhraje, myslí si.

Už ve čtvrtek její pozicí zahýbalo, když ji opustili dva ministři – britský ministr pro brexit Dominic Raab a po něm také ministryně práce Esther McVeyová. Spekulovalo se i o odchodu ministra životního prostředí a dlouhodobého podporovatele brexitu Michaela Govea. Ten ale ve vládě podle médií zůstane.

Tim Shippman z listu The Sunday Times pak s odkazem na „velmi dobrý zdroj“ uvedl, že v kabinetu zůstanou také euroskeptičtí členové Liam Fox (ministr pro mezinárodní obchod), Cris Grayling (ministr dopravy), Penny Mordauntová (ministryně pro mezinárodní rozvoj) a Andrea Leadsomová (vůdkyně Dolní sněmovny).