Londýn a Brusel se dohodly na návrhu smlouvy o odchodu Británie z Evropské unie

EU plánuje text schválit do konce listopadu

BBC uvádí, že dokument má zhruba šest set stran a pouze několik stránek má doprovodná politická deklarace. Pokud bude britská vláda s textem dohody souhlasit, měli by ho velmi rychle dostat také zástupci vlád ostatních 27 zemí Evropské unie. Následovat by pak v rychlém sledu měla potřebná přípravná jednání, včetně mimořádně svolané Rady pro všeobecné záležitosti, zřejmě na počátku příštího týdne.

Cílem totiž je – alespoň tak se o tom v minulých dnech v Bruselu uvažovalo – svolat mimořádnou schůzku šéfů států a vlád sedmadvaceti zemí, která by z unijní strany text potvrdila, ještě do konce listopadu. Část premiérů a prezidentů zemí EU totiž následně zamíří na summit G20, který se 30. listopadu a 1. prosince koná v Argentině.

Řádný summit EU, který by byl nejzazším momentem pro potvrzení domluvené rozvodové smlouvy, už je svolaný na 13. a 14. prosince s nabitým programem. Společně s textem dohody o britském odchodu by měl summit EU27 potvrdit i text politické deklarace, která je základem pro podrobné rozhovory o budoucí podobě vzájemných vztahů poté, co v prosinci 2020 skončí přechodné období.