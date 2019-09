Boj o podobu brexitu

Současný termín brexitu je stanoven na 31. října. Vláda Borise Johnsona odmítá odklad. Odejít chce s pozměněnou dohodou Theresy Mayové. Pokud se jí nepodaří vyjednat s EU změny, chce odejít bez ní.

Britská vláda odmítá hlavně Irskou pojistku. Ta podle dohody vstoupí v platnost, pokud se nepodaří zajistit kontrolu zboží mezi Irskou republikou a Severním Irskem bez fyzických kontrol. Nikdo dosud nenavrhl, jak to udělat. Spojené království by v takovém případě zůstalo součástí celní unie a na Severní Irsko by se nadále vztahovaly unijní regulace. Pojistka vznikla kvůli obavám z obnovení násilností mezi katolickými republikány a anglikánskými unionisty. Mír mezi nimi se podařilo dojednat mimo jiné díky zrušení fyzické hranice. Proto Irsko a s ním celá EU zrušení pojistky odmítá.

Většina britských poslanců odmítá brexit bez dohody. Vzniká tak konflikt mezi sněmovnou a vládou.

Po brexitu bez dohody by se vztahy mezi Spojeným královstvím a EU řídily pravidly Světové obchodní organizace. Vzájemný obchod by zatížila cla. Skončila by také například úzká spolupráce institucí včetně policie nebo tajných služeb.