Britská vláda jedná o „rozvodové dohodě“ s EU. Podle médií Mayová získala podporu několika ministrů

Konzervativní poslanci prosazující co nejvýraznější odluku od unijních struktur označují návrh „rozvodové dohody“ za zradu a kapitulaci před EU. „Poprvé za tisíc let nebude moci tohle místo, tenhle parlament, promlouvat do zákonů, které vládnou této zemi,“ řekl exministr zahraničí Boris Johnson. Místopředseda Evropské výzkumné skupiny (ERG), která sdružuje zastánce důsledného rozchodu Británie s EU, zase prohlásil, že současná podoba brexitu nemá v parlamentu absolutně žádnou šanci na úspěch.

Do Londýna se vydala také Arlene Fosterová, šéfka Severoirské unionistické strany (DUP), o jejíž podporu se v parlamentu konzervativní vláda opírá. Před odletem Fosterová televizi Sky News řekla, že Británie prožívá znepokojivé časy a že její strana nemůže přijmout zavedení odlišných pravidel v Severním Irsku od těch ve zbytku Británie. Právě takové vyústění by ale podle informací médií o předběžné dohodě přinesla aktuální podoba „pojistky“ pro zachování volného režimu na severoirské hranici.

Mayová už má ale podle The Sun podporu důležitých členů vlády včetně ministrů pro brexit Dominica Raaba, životního prostředí Michaela Govea a vnitra Sajida Javida, kteří od začátku podporovali odchod Británie z EU.

Další zastánkyně tvrdší linie Andrea Leadsomová se po nedávné kritice směřování rozhovorů ve středu vyjádřila pozitivněji. „Měla jsem s premiérkou dobrý rozhovor a teď se dívám na detaily dohody a jsem skutečně velkým optimistou, že budeme mít dobrou dohodu,“ řekla.

Relativně příznivé bylo také vyjádření výkonného ředitele britské součásti německého koncernu Siemens Jürgena Maiera. „Instinkt mi říká, že to musíme podpořit a zajistit, aby tato dohoda fungovala. My potřebujeme jistotu. Zdá se, že toto je jediná dohoda široko daleko,“ citovala jej agentura Reuters.

Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové by se o návrhu vláda mohla radit i déle než tři hodiny. Pakliže by kabinet dohodu nesmetl ze stolu, byl by zřejmě v rychlém sledu zveřejněn jak samotný, asi 500stránkový dokument, tak rámcové politické prohlášení o budoucích vztazích Británie s EU, které jej doprovází. Tento posun by umožnil svolání mimořádného summitu EU ohledně brexitu na konci měsíce.