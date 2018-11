Brexit ohrožuje mír v Severním Irsku, varuje Dublin

„Brexit podkopal Velkopáteční dohodu a poškozuje vztahy mezi Británií a Irskem,“ řekl premiér. „Všechno, co od sebe vzdaluje komunity v Severním Irsku, ohrožuje Velkopáteční dohodu, a všechno, co od sebe vzdaluje Británii a Irsko, ohrožuje (vzájemné) vztahy,“ dodal.

Mayová připustila delší přechodné období na hranici

Spor se vede o takzvanou pojistku, která by zajistila „měkkou“ neboli nyní snadno prostupnou severoirsko-irskou hranici i v případě, že nebude včas dohodnuta podoba budoucích obchodních vztahů mezi Británií a EU.

Britská premiérka Theresa Mayová v říjnu naznačila, že je v zájmu odblokování jednání ochotna prodloužit přechodné období, po které by nadále platil status quo, i za prosinec 2020, který dosud navrhovala.

Podle agentury Bloomberg se tak otvírá možnost, že Británie bude po neomezenou dobu vázána pravidly celní unie EU. To je něco, co chce EU a mnoho firem, ale hrozí vyvoláním krize v britské vládě, a dokonce by to mohlo vést k pádu premiérky, domnívá se Bloomberg. Návrh už popudil odpůrce premiérky v Konzervativní straně.