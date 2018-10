Rozpolcenost Britů ohledně odchodu z EU může obnovit konflikt v Severním Irsku, myslí si Žantovský

„Stačí si představit, co by znamenalo nové referendum o setrvání Británie v EU, kdyby dopadlo opačným způsobem než první referendum. Znamenalo by to rozpolcení země na dva nesmiřitelné tábory pro několik budoucích desetiletí, mělo by to určitě dopad i zpátky do Evropy. Je to něco, co si střízlivý pozorovatel nemůže přát a těžko si to dokáže představit. Ale debaty samozřejmě budou,“ uvedl bývalý velvyslanec ve Spojeném království.

Stejně tak nečeká, že by v blízké době uspořádalo Skotsko další referendum o své nezávislosti. V prvním hlasování v září 2014 se 55,3 % Skotů vyslovilo pro setrvání ve Spojeném království.

„Kvůli tomu, že Skotsko je náladou více proevropské než velká část Anglie, se může stát, že se separatistické tendence opět objeví a možná ještě zesílí. Ale většina odborníků, kteří o tom píší nebo mluví, se nedomnívá, že by k dalšímu referendu mělo v nejbližších letech dojít,“ konstatoval Žantovský.