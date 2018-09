Brexit: Labouristé nechávají všechny možnosti otevřené. Včetně druhého referenda

Záměr labouristů hlasovat proti jakékoli dohodě, která nesplňuje jejich „šest zkoušek“ (kritéria hodnotící výhodnost smlouvy – pozn. red.), označila za postup, který není v národním zájmu. „To, co dělám, je, že pracuji na zajištění dobré dohody s Evropou… Nebylo by v národním zájmu mít volby,“ citoval Reuters britskou premiérku. Ta také uvedla, že žádné druhé referendum o brexitu nebude.

Corbyn v referendu v červnu 2016 hlasoval pro setrvání v Unii, kterou by chtěl ale zreformovat. Už dříve řekl, že jako řešení politické krize v zemi v souvislosti s debatou o podobě brexitu preferuje uspořádání nových parlamentních voleb. „Pokud by volby vyhrál Corbyn, zformoval by vládu, která by měla volnější ruce, ale neznamená to, že kdyby se dostala k moci Labouristická strana, že by se Británie rozhodla zůstat v EU,“ uvedl Přibáň.

Pokud by o brexitu jednali s Bruselem labouristé, a ne konzervativci premiérky Theresy Mayové, bylo by podle Corbyna cílem uzavřít dohodu o celní unii, což by zabránilo riziku zavedení hranice s kontrolami mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Právě otázka hranice na ostrově Irsko je jedním z palčivých bodů debat mezi EU a Británií.

Britští labouristé si drží už bezmála sto let status jedné ze dvou hlavních politických sil v zemi. Za poslední rok ovšem jejich podpora podle průzkumů agentury YouGov mírně, ovšem setrvale klesá. Tedy až na drobné výkyvy. V současnosti je na 36 procentech, zatímco podpora konzervativní strany je o čtyři procentní body vyšší.