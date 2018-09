Mayovou ponížili, komentují britská média summit v Salcburku. Plán brexitu je podle nich mrtvý

Mayová sice od lídrů členských států dostala další měsíc na vyjednávání, slyšela ale rázné odmítnutí svých návrhů na uspořádání irských hranic. Unie by Severní Irsko ráda udržela uvnitř jednotného trhu. Londýn ale chce, aby v celní unii zůstalo celé Spojené království, což je zase nepřijatelné pro ostatních 27 zemí bloku.

Takzvaný „no deal brexit“ – tedy odchod Británie z EU bez dohody – naplno připustila i sama britská premiérka. Takový scénář by ale podle analytiků tvrdě dopadl na britské hospodářství a tvrdou variantu si nepřejí ani evropští lídři. Celní překážky a zpomalení obchodu na hranicích by znamenaly velké ztráty i pro ekonomiky unijních zemí.

„Ponížení a trapné odmítnutí“

„Mayová byla ponížena“, napsal v titulku komentáře The Guardian, podle kterého je premiérka zajatcem rozštěpení vlastní strany v názoru na brexit. „Premiérka byla uvržena do defenzivy a to jen zhruba týden před sjezdem Konzervativní strany,“ upozornil The Guardian.

Podobně zhodnotil jednání v Salcburku také The Times, který na titulní stránce napsal: „Ponížení pro Mayovou“. „Salcburské naděje Mayové zmařeny,“ komentovaly výsledek setkání v Mozartově rodišti Financial Times. Podle BBC se Mayové v Salcburku dostalo „trapného odmítnutí“.

The EU just rinsed Theresa May on Instagram https://t.co/FfAjx1J06k — The Independent (@Independent) September 21, 2018 upozornil na fotografii, kterou zveřejnil na Instagramu předseda Evropské rady Tusk. Premiérce Mayové na ní nabízí zákusky. Text pod fotografií říká: „Je libo kousek dortu? Promiňte, ale žádné třešně.“ Podle The Independent se jedná o jasnou narážku na opakované výroky unijních představitelů, že nedovolí, aby si Británie při jednáních o budoucích vztazích s EU „vyzobávala třešničky z dortu“.

„Předseda Evropské rady vetřel v Salcburku sůl do ran brexitového ponížení Theresy Mayové, když se na Instagramu vysmál její vyjednávací strategii,“ napsal The Independent.

„Plán z Chequers vybuchnul: Salcburská katastrofa Theresy Mayové“, nadepsal svůj komentář The Spectator s odkazem na brexitový plán britské vlády dojednaný na venkovském sídle premiérů v Chequers. „Mayová bude v historických análech považována za unikát, pokud se jí jako premiérce podaří dál přežívat tváří v tvář porážkám takového rozměru,“ napsal komentátor týdeníku.

„Váš brexit se rozbil,“ zhodnotil úsilí premiérky Mayové The Daily Mirror, podle kterého je Británie blíže odchodu z EU bez dohody než kdy dřív. „Nein, nein, nein“, tedy třikrát ne v němčině zní titulek článku v listu Metro, který se věnuje odmítnutí, jež se Mayové v Salcburku dostalo.