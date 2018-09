EU chce summit s arabskými státy. Jinak v migrační politice nepanuje shoda na ničem

Lídři států EU jednali na summitu v Salcburku o tom, jak naložit s lidmi mířícími do Evropy. Téma má dvě části a zatím nepanuje shoda, o které z nich by se vůbec mělo mluvit. První částí je osud těch, kteří už v Evropě jsou, a druhou částí je pak úsilí o to, aby nepřicházeli další lidé. EU jednala také o brexitu. Premiér Andrej Babiš (ANO) by si přál opakování britského referenda.