Příliv nelegálních migrantů do Evropy klesá, letos jich zatím bylo 86 tisíc. Polovina míří do Španělska

Za prvních osm měsíců letošního roku překročilo hranice Evropské unie nelegálně 86 500 migrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loni pokles o 40 procent. V srpnu se takto přes hlavní migrační trasy do Evropy dostalo dvanáct a půl tisíce běženců. Uvedla to Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex). Obecný pokles migrace Frontex přičítá snížení přílivu uprchlíků v centrálním Středomoří. Ve Španělsku se proti tomu jejich počet od letošního ledna do srpna v porovnání se stejným obdobím loni zdvojnásobil.