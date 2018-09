Mayová prý na summitu odmítne kompromis ohledně irských hranic, řešit se bude i migrace

Unijní vyjednavač Michel Barnier v úterý oznámil, že EU připravuje „vylepšený“ návrh, jenž by zjednodušil pohyb zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Mayová ale podle The Times varuje, že návrh i tak překračuje „červené linie“, které si Británie stanovila.

Barnierův návrh se týká pojistky pro případ, že by obě strany do data odchodu nedokázaly podepsat dohodu upravující vzájemné obchodní a celní vztahy. EU trvá na tom, aby tato pojistka v praxi udržela Severní Irsko v rámci unijního volného trhu, čímž by se předešlo vytvoření tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova.

Barnier ujišťoval, že nový plán by nezahrnoval zavedení celních kontrol v Irském moři a respektoval by územní celistvost Spojeného království. Není ale jasné, které zboží putující do Severního Irska ze zbytku Británie by mělo být kontrolováno, kde a jakým způsobem.