Mayová chce odblokovat jednání o brexitu, Bruselu předloží nový návrh

„Co se například stane s leteckou dopravou v Evropě? Když se všechno pokazí, nebudou smět britská letadla přistávat na letištích na kontinentě. Lidé tohle nevěděli a nejspíš jim to mělo být řečeno dopředu,“ dodal šéf EK během debaty s europoslanci před nadcházejícím říjnovým summitem, jehož ústředním bodem bude právě brexit.

Předseda Evropské rady Donald Tusk již dříve nadcházející unijní vrcholnou schůzku plánovanou na 18. října označil za rozhodující pro dosažení brexitové dohody s Británií.

Problém číslo jedna: irská hranice

Jednou z klíčových otázek brexitu je otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, kde je hranice po Velkopáteční dohodě v podstatě neviditelná. Po brexitu se však tato hranice stane vnější hranicí EU.

Unie navrhla „pojistku“ – Severní Irsko by zůstalo v evropské celní unii. Mayová to však odmítá jako ústavně nepřijatelné rozdělení území Británie. Občané obou zemí se obávají, že by je v případě tvrdého brexitu znovu rozdělila ostře střežená hranice. To by podle nich mohlo ohrozit prosperitu i mír v Severním Irsku.

„Plán předložený Evropskou unií nemůžeme akceptovat,“ vysvětlila Mayová důvody pro předložení dalšího návrhu. Podle médií spočívá nová britská nabídka v tom, že Londýn přestane odmítat zavedení nových kontrol zboží putujícího mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Vláda výměnou požaduje, aby irská pojistka obnášela setrvání celého Spojeného království v systému evropských celních pravidel.