Dohoda o brexitu je podle Mayové z 95 procent hotova. Irská hranice ale dál zůstává v mlze

Premiérka vyzvala vzdorovité poslance, aby ji podpořili v závěrečné a zároveň nejobtížnější fázi jednání s Bruselem. Poté, co se na unijním summitu z minulého týdne dohoda opět nepovedlo dojednat , snažila se premiérka utišit vášně mezi zákonodárci. Její strategii přitom kritizují jak ti euroskeptičtí, tak i podporovatelé zachování co nejtěsnějších vztahů s EU.

„Když to celé shrnu, 95 procent dohody o odchodu a jejích protokolů je nyní vyřešeno,“ prohlásila Mayová.

Británie má z EU odejít už 29. března, ale celkovou „rozvodovou dohodu“ nelze uzavřít kvůli dlouhotrvajícímu sporu o takzvanou pojistku, která by zajistila „měkkou“ neboli nyní snadno prostupnou severoirsko-irskou hranici i v případě, že nebude včas dohodnuta podoba budoucích obchodních vztahů mezi Británií a EU.

Mayová naznačila, že je v zájmu odblokování jednání ochotna prodloužit přechodné období, po které by nadále platilo status-quo, i za prosinec 2020, který dosud navrhovala. To ale ještě víc popudilo její odpůrce v Konzervativní straně.

„Jsou určité omezené okolnosti, za kterých by bylo možné tvrdit, že prodloužení implementačního období by mohlo být vhodnější, pokud si budeme jistí, že to bude jen na krátkou dobu,“ řekla Mayová parlamentu.

Severní Irsko v celní unii nezůstane, zopakovala premiérka

Šéfka britské vlády znovu odmítla přijmout návrh EU, aby Severní Irsko zůstalo po brexitu součástí celní unie, zatímco zbytek království, tedy Anglie, Wales a Skotsko, ji opustí. Evropské společenství nyní podle ní aktivně studuje britské návrhy na dočasnou celní unii mezi Británií a EU. Ta by musela být právně závazná, aby nebylo nutné navrhovat další klauzule.

Mayová zákonodárcům rovněž potvrdila, že „vláda nepodporuje druhé referendum“, jak se spekulovalo i v tisku. V sobotu přitom demonstrovaly v Londýně statisíce lidí, kteří chtějí, aby vláda uspořádala o dohodě o odchodu Británie z EU referendum.

Britové odhlasovali odchod z EU většinou 52 procent hlasů v referendu v červnu 2016.