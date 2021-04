V Irsku jsou Brity, v Británii Iry. Protestující unionisté cítí křivdu a bojí se zrady

Byť dění v ulicích je dílem především mladých lidí, starší loajalisté, tedy krajní zastánci svazku s Británií, nejsou nutně proti. Jedenašedesátiletý hudebník John Scott řekl Guardianu: „Politici by kvůli tomu mohli zvednout zadky. Čas od času premiér, ať už je to kdokoliv, potřebuje dostat přes pusu.“

Jak naznačují řádky výše, kořeny napětí a konfliktu v Severním Irsku sahají desítky i stovky let do minulosti, ovšem jedním ze symbolických současných milníků je loňský pohřeb Bobbyho Storeyho, bývalého předního člena Prozatímní irské republikánské armády, která usilovala o sjednocení ostrova.

Konflikt v Severním Irsku má kořeny sahající až do sedmnáctého století, kdy anglický král Jakub I. zavelel ke „zcivilizování“ Ulsteru, hromadně zkonfiskoval půdu a do šesti hrabství na severu ostrova poslal anglické a především skotské osadníky, kteří s sebou přinesli i protestantskou víru.

Unionisté v nesnázích

Pocit křivdy mezi severoirskými loajalisty brexitová dohoda výrazně posílila. Celní hranice v Irském moři je de facto odděluje od zbytku Spojeného království, přičemž s Irskou republikou mohou firmy obchodovat bez bariér a rovněž hranice zůstává volně prostupná – v očích unionistů je Belfast jen krůček od sjednocení s Irskem, jehož se tak obávají.

V současnosti o obchodování mezi Severním Irskem a zbytkem Británie rokuje Londýn s Bruselem. Na základě dohody Británie s Unií totiž až do konce března zboží mířící do Británie přes Irské moře nepodléhalo kontrolám. Od prvního dubna měli britští celníci začít kontrolovat vybrané produkty, další se měly přidat v červenci. Britská vláda ale jednostranně odložila kontroly až do října – což Brusel považuje za porušení brexitové dohody.

Nutno také připomenout, že podobně jako Skotsko se Severní Irsko postavilo při hlasování před pěti lety proti vystoupení z Evropské unie – pro setrvání hlasovalo bezmála šestapadesát procent obyvatel. Nejen brexit ale je zdrojem severoirské frustrace. Region trápí celá řada problémů a tamní obyvatelé si v jistém ohledu mohou připadat jako občané druhé kategorie. Ostatně vlažná reakce Londýna na největší vlnu násilí od mírové dohody leccos naznačuje.

„Británie vždy vnímala Severní Irsko jako jakýsi ‚zadní dvorek', na kterém chce mít hlavně klid. Tradiční nezájem Londýna o tamní dění je jednou z příčin dlouhodobé unionistické frustrace. Unionistům vskutku není co závidět, takříkajíc nejsou nikde zdejší. Většina Britů je považuje za Iry, většina Irů zase za Brity. Irský stát je pro ně zdrojem nedůvěry, Británie se zase projevuje jako nespolehlivý spojenec,“ komentuje Halama.

Referendum?

Vztah Britů k Severnímu Irsku ilustrují výzkumy YouGov. Šetření z října 2019 například ukazuje, že čtyřiceti procentům lidí žijících v Anglii, Walesu a Skotsku je dění v šesti hrabstvích za Irským mořem lhostejné. Mezi příznivci vystoupení z Unie je to téměř polovina.

Podle sondáže z března minulého roku si šestatřicet procent dospělých Britů, kteří nežijí v Severním Irsku, myslí, že region by měl hlasovat o sjednocení s Irskou republikou. Čtvrtina tázaných se domnívá, že takové referendum by se konat nemělo a devětatřicet procent respondentů na věc nemá vyhraněný názor. Sedmatřicet procent pak věří, že Severní Irsko by se v takovém referendu mělo vyslovit pro setrvání ve Spojeném království, zatímco čtvrtina míní, že by se měl region spojit s jižním sousedem.