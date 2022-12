Vyšetřování korupce v Evropském parlamentu má další „oběti“. Obviněné političce zmrazili majetek

Belgická policie v pátek v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do něhož jsou zapleteni členové EP a Katar, prohledala šestnáct domů, zabavila 600 tisíc eur (14,6 milionu Kč) a zatkla několik lidí. Ve vazbě zůstávají čtyři ze šesti zadržených. Prokuratura je obvinila z účasti ve zločinecké organizaci, z praní špinavých peněz a z korupce, aniž je jmenovala.

Ve vazbě zůstává i partner Kailiové

Podle deníku Le Soir zůstávají ve vazbě i partner Kailiové a asistent europoslance Francesco Giorgi, bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri a jeden bruselský lobbista.

„Jistě, ta zpráva je velmi znepokojivá,“ řekl Borrell novinářům při příchodu na zasedání ministrů zahraničí členských států EU. „Čelíme některým událostem, některým skutečnostem, které mě jako bývalého předsedu Evropského parlamentu jistě také znepokojují,“ dodal.

„Je to škodlivé. Musíme tomu přijít na kloub,“ prohlásil irský ministr zahraničí Simon Coveney před novináři v Bruselu. „Je to skandál, kolem kterého musíme odhalit pravdu, abychom zajistili, že se to nebude opakovat,“ doplnil šéf irské diplomacie.