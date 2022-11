Na Ukrajině za den, co v Afghánistánu za měsíc. Západ dohání resty v zásobách munice

V létě Ukrajinci na Donbasu denně vypálili šest až sedm tisíc dělostřeleckých nábojů, přiblížil vysoce postavený představitel NATO. Rusové tehdy během čtyřiadvaceti hodin vystříleli 40 až 50 tisíc nábojů. Spojené státy přitom vyrobí měsíčně jen patnáct tisíc takových projektilů, píší NYT.

Elementární nepřipravenost Západu tak nyní podle amerického listu spustila divokou snahu zásobit Ukrajinu tím, co potřebuje, a zároveň doplnit zásoby NATO. Vzhledem k tomu, že obě strany spotřebovávají zbraně a munici tempem nevídaným od druhé světové války, stala se snaha o udržení arzenálů klíčovým bodem, jenž by se mohl stát pro ukrajinské úsilí rozhodující, píše deník. Dokonce i Spojené státy mají podle něj omezené zásoby zbraní, které Ukrajinci potřebují.

NATO by mohlo investovat v Česku

Západní země se proto pokoušejí najít stále vzácnější vybavení a munici ze sovětské éry, které by Ukrajina mohla používat, včetně raket protivzdušné obrany S-300, tanků T-72, a zejména sovětských dělostřeleckých granátů, pokračují The New York Times. Západ se podle periodika také snaží přijít s alternativními systémy, byť staršími, které by nahradily zmenšující se zásoby drahých raket protivzdušné obrany a protitankových střel Javelin.

Západnímu obrannému průmyslu to podle listu vysílá signály, že se chystají dlouhodobější kontrakty, je zapotřebí zaměstnat více pracovníků na směny a obnovit starší tovární linky. Dokonce se diskutuje o tom, že by NATO investovalo do starých továren v Česku, na Slovensku a v Bulharsku, aby obnovily výrobu nábojů ráže 152 a 122 milimetrů pro ukrajinské dělostřelectvo, upozorňují NYT.