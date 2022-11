Evropská komise připraví plán, jak omezit počty migrantů přicházejících přes Balkán

Ministři se v Bruselu scházejí poté, co nová italská vláda začala odmítat lodě nevládních organizací zachraňujících migranty. Kvůli nevpuštění lodě Ocean Viking do svých přístavů se minulý týden dostala do sporu s Francií, která plavidlu nakonec dovolila přistát u svých břehů. Brusel minulý týden představil plán pro rychlé zlepšení situace na středomořské cestě. Rakousko, Slovensko, Česko a další země střední Evropy však požadují i nová opatření na balkánské trase.

„My chceme definovat problémy na všech trasách,“ prohlásil v pátek Rakušan, který za české předsednictví EU schůzku vede. Podle unijních statistik narostl za deset měsíců letošního roku proti stejnému období loňska počet migrantů mířících nelegální cestou do EU o 77 procent na celkových 281 tisíc lidí. Některé státy včetně Česka na vývoj reagovaly zavedením hraničních kontrol. Další tento krok zvažují. Opatření na česko-slovenské hranici vneslo napětí do vztahů Prahy a Bratislavy.