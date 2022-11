Italský kabinet Meloniové nechce pustit migranty na břeh. Humanitární lodě musí čekat i na moři

Ani dostat se do bezpečí přístavu není snadné. Na povolení na moři čekají migranti i několik týdnů, stejně jako teď loď Ocean Viking. Chybí jídlo, voda i léky. Situace by se pro migranty mohla ještě zhoršit. Řím totiž zvažuje, že humanitárním plavidlům vplout do svých vod zakáže úplně. Od počátku roku přišlo do Itálie podle OSN přes pětaosmdesát tisíc běženců.