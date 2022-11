Na Sicílii odsoudili 91 lidí v kauze pastvinové mafie. Podváděli s dotacemi z EU

Nejvyšší trest třicet let vězení dostal v této kauze takzvané pastvinové mafie Salvatore Faranda, 25 let a sedm měsíců vězení udělil soud Sebastianovi Bontempovi a Vincenzo Giordano Galati, zvaný Lupin, dostal jednadvacet let a osm měsíců vězení.

Za podvody, mafiánské spolčení, padělání či vydírání bylo v procesu obžalováno celkem 101 osob, z toho deset bylo zproštěno obvinění. Prokuratura žádala celkem 1045 let vězení a třicet milionů eur (734 milionů korun) jako náhradu škody.

Podvodů s evropskými fondy se účastnilo i několik zaměstnanců italské agentury pro rozdělování unijních zemědělských dotací AGEA či Emanuele Galati Sardo, nyní už bývalý starosta sicilské obce Totorici. Šlo v nich o půdu v oblasti sicilského pohoří Nebrodi a na jejich odhalení se podílel tehdejší ředitel tamního národního parku Giuseppe Antoci, který se stal kvůli tomu v roce 2016 terčem atentátu. Ten přežil i díky ochrance, kterou má dosud.

Obří proces začal poté, co policie v lednu 2020 při rozsáhlé razii pozatýkala přes devadesát lidí. Prokuratura v této souvislosti tehdy také uzavřela i na 150 firem. Podvodný systém organizovaly dva mafiánské klany ze Sicílie, které tak získaly nejméně deset milionů eur (245 milionů korun) z veřejných prostředků na zemědělskou půdu, kterou přitom nevlastnily.