Ukrajina se potýká s nedostatkem elektřiny a je čím dál závislejší na humanitární pomoci

„Rusko pokračuje s útoky na civilní kritickou infrastrukturu na Ukrajině, bojuje proti civilní populaci a v zimě jí odepírá světlo, vodu, teplo a komunikaci. Jenom 15. listopadu Rusko na ukrajinská města vypálilo okolo sto střel. Vyřadilo tím z provozu téměř polovinu našeho energetického systému,“ řekl podle agentury Unian premiér Denys Šmyhal na setkání s místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovskisem.

Šmyhal dodal, že Ukrajina proto potřebuje od svých evropských partnerů další podporu energetického sektoru, vybavení i dodatečnou finanční podporu pro nákup plynu.

Ukrajinská města se potýkají kvůli výpadkům elektřiny také s nefunkčními sirénami, které varují před možným vzdušným útokem. Ještě větším problémem jsou omezené dodávky pitné vody, jako tomu je například v Kryvém Rihu, kde to postihlo několik desítek tisíc lidí.

Nálety mají i přímé oběti. Při čtvrtečních náletech bylo podle BBC zabito nejméně sedm lidí ve Vilňansku v Záporožské oblasti na jihu země, přičemž se očekává, že počet obětí ještě vzroste. Server Ukrajinska Pravda hlásí devět mrtvých. Kreml uvedl, že chce útoky na ukrajinskou infrastrukturu donutit prezidenta Zelenského k jednáním.

Zima jako další problém

Situaci zhoršuje počasí. S přicházející zimou mohou dlouhodobé výpadky elektřiny přerůst v humanitární katastrofu. Že se zima blíží, připomněla nejen snižující se teplota na Ukrajině, ale také čtvrteční čerstvá sněhová pokrývka v Kyjevě.

Šéf správy Kyjevské oblasti Oleksij Kuleba už ve středu varoval, že nadcházející týden bude obtížný, neboť teploty mohou klesnout až na minus deset stupňů Celsia. S prudkým ochlazením vzrůstá spotřeba elektřiny, což ještě více komplikuje už tak složitou situaci v elektrické síti.

„Do zimy zbývá jen pár dní a my musíme co nejdříve obnovit řetězce dodávek elektřiny. Slovo ,urgentní' je příliš slabé na to, aby popsalo, jak rychle to musíme udělat,“ řekl ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko. Naději dává pomoc ze světa. Třeba velvyslanec Indie Harsh Kumar Jain ujistil ukrajinskou stranu o plné podpoře a připravenosti poskytnout potřebnou pomoc.