Město, kde vyjde nabití telefonu na 70 korun, chrání i „Čech“. K Bachmutu nyní míří další ruské jednotky

„Vše je v troskách, zničené. Tam, kde něco rostlo, už není nic. Pole jsou rozrytá od dělostřelectva,“ sděluje obránce Bachmutu s přezdívkou „Čech“. Jako rozvědčík se k pozicím nepřítele vypravuje denně. Čelí dobře vybaveným elitním ruským jednotkám a wagnerovcům a den za dnem se jeho cesta o pár metrů zkracuje.

„Nepřítel posbíral maximum sil, aby získal Bachmut. Pro ně je to důležité a strategické město. Otevře jim cestu na Soledar, dál do Doněcké oblasti a na jih od Bachmutu. Je to pro ně opravdu klíčové,“ uvádí.

Drahé dobití

Těžké boje dopadají na civilisty. Dříve šedesátitisícové město se změnilo v ruiny. V samotném centru štáb ČT našel nevybuchlou raketu, další jsou v troskách domů.

Už od léta v Bachmutu neteče pitná voda, nefungují dodávky proudu ani tepla. Někdejší okrasné aleje se s přicházející zimou kácí na podpal. „Není dřevo, není uhlí, nic. Je to na nic. Není kam jít,“ sděluje místní obyvatel Boris.

Elektřinu zajišťují jen generátory. Za dobití baterie mobilu si jejich majitelé účtují v přepočtu 70 korun. Ve městě se krátí zásoby a vaří se výlučně na ohni.

Humanitární pomoc

Po výzvě ukrajinské armády k evakuaci zde zůstává odhadem asi desetina obyvatel. Někteří se snaží zachovat pořádek a zdání normality, jiní se smířili s polními podmínkami. „Někteří civilisté už si zvykli a nechtějí odjet,“ míní ukrajinský voják Max.

Lidé setrvávající ve městě většinou říkají, že nemají kam jít, někteří se ale ani netají nadějí na příchod Rusů. Vláda všem bez rozdílu zajišťuje dodávky léků i humanitární pomoci. Na tu má nárok každý s platnými doklady. Město i vojáci ví, že letošní zima bude těžká. Boje tady nepoleví.

„Zabiješ je, přijdou další. Zabiješ, přijdou. Dokud budou mít lidi, budeme s nimi bojovat,“ říká „Čech“. A Rusko tady zatím sílu má – podle rozvědky sem navíc míří i jednotky stažené z pravého břehu Dněpru.