Takový útok jsme očekávali, komentuje sociolog Vašečka vraždu dvou členů slovenské LGBT+ komunity

Slovensko v „konspiračním pekle“

Útok zfanatizovaného střelce je podle Vašečky třeba vnímat jako útok na demokratickou společnost a liberální demokracii západního typu. Na Slovensku se ale podle něj přes 15 let nepokročilo ve snaze o zrovnoprávnění LGBT+ komunity. Slovenská legislativa nezná ani pojem registrovaného partnerství.

Upozornil na to, že na Slovensku je podle průzkumů veřejného mínění až 59 procent lidí, kteří by LGBT+ lidem nepřiznali stejná práva, jako většinové populaci. „V rámci Evropské unie je to největší procento, je to neporovnatelné s Českou republikou, nemluvě o zemích jako je Švédsko, kde jsou to dvě procenta,“ líčí sociolog.

Podle jeho názoru Slovensko uvázlo v „konspiračním pekle“. „Mladý nacista, který vraždil v Bratislavě, chtěl útočit i na židovskou komunitu, a považoval světové židovské spiknutí za příčinu všech problémů, které jsou na Slovensku. Je třeba připomenout, že polovina slovenské populace tomu podle průzkumů veřejného mínění věří,“ dodal.