Anexí ukrajinského území se Rusko projevuje jako poslední koloniální mocnost, soudí Lipavský

V další části oba hosté komentovali také jadernou rétoriku Moskvy.

Debatu o použití jaderných zbraní ve vojenském tažení proti Ukrajině rozvířil minulý týden Putin, který při středečním vyhlášení částečné mobilizace obvinil Západ z „jaderného vydírání“ a pohrozil použitím svého jaderného arzenálu. „Neblafuji,“ řekl.

Varování podpořil i místopředseda ruské bezpečnostní rady a exprezident a expremiér Dmitrij Medveděv, podle kterého má Rusko právo v nezbytném případě použít jaderné zbraně.

Jireš: Prolamování tabu

Jireš se domnívá, že jaderná rétorika Ruska je bezprecedentní a přesahuje i rétoriku Sovětského svazu v době studené války. „Je to velmi znepokojivé, je to neakceptovatelné. Je to prolamování tabu v rétorické oblasti.“ Tato rétorika je podle něj zaměřena hlavně vůči Spojeným státům a pak vůči Ukrajině.

Užitím těchto zbraní by Rusko prolomilo osmdesát let trvajcí jaderné tabu a dostalo by se do absolutní izolace i ze strany zemí, které ho do dneška nějak podporují, včetně Číny, uvedl Jireš. Řekl, že NATO je vyzbrojeno jadernými zbraněmi a má připraveny detailní plány, jak postupovat. „Jaderné odstrašení NATO je funkční a můžeme se na ně spolehnout.“

Také ministr Lipavský považuje ruskou jadernou rétoriku za velmi nebezpečnou. Zdůraznil, že máme na své straně země, které jsou schopny se za nás postavit.