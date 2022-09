Nové sankce nelze uspěchat, řekl Bek. Podle Zaorálka je rozhodující spíš vojenská podpora Kyjeva a energetika

Důležitá je vojenská pomoc a energetika, ne sankce, tvrdí Zaorálek

„České předsednictví dělá co má, ale je to nevýznamné. Žádnou roli to nesehrává,“ řekl k sankčním opatřením Zaorálek s tím, že Putina od dosažení jeho vojenských cílů nic neodradí. Ruskému diktátorovi nebude podle něj vadit, pokud nebudou mírové rozhovory. „Když nebude moct dosáhnout toho, co chce, tak Ukrajinu úplně zničí, zdevastuje infrastrukturu,“ řekl s poukazem na ruské útoky na elektrárny, rafinerie či přehrady.

„Co se týče naší odpovědi, ta není podstatná v sankčním balíčku. Ale v tom, co děláme dlouhodobě – tedy vojenské strategii řízené Spojenými státy a energetické válce. Tady se pravděpodobně rozhoduje,“ dodal Zaorálek s odkazem na nedávná slova polského premiéra Mateusze Morawieckého, že evropská podpora Ukrajině nyní stojí kolem pěti miliard eur měsíčně – a bez ní by Ukrajina Rusku vzdorovat nedokázala.