Rusko a Írán jsou si stále blíž. Společně hledají cesty proti sankcím i západnímu světu

Politico také píše, že si Írán s Ruskem nedávno vyměnily delegace finančníků a obchodníků, kteří na plánu pracují. Západ by zřejmě nemohl Írán za tuto výpomoc Rusku potrestat, protože by nechtěl ohrozit čerstvě uzavřenou dohodu o jaderném programu.

Írán by rafinoval ruskou ropu, aby uspokojil svou domácí poptávku, zatímco íránská ropa vyvážená z jihu by byla díky jadernému paktu osvobozena od sankcí. „Írán je pro tento účel dobrý partner. Rusko má problémy a Írán kapacitu,“ sdělil jeden z diplomatů.

„Írán by mohl dovážet ruskou ropu na své severní pobřeží Kaspického moře a poté by jménem Ruska prodával ekvivalentní množství suroviny v íránských tankerech odplouvajících z Perského zálivu,“ popsal Politico.

Evropská unie jako garant rozhovorů o obnově JCPOA předala účastníkům jednání konečný text dohody. Na text poskytl Teherán uvážlivou odpověď, uvedl ministr zahraničních věcí EU Josep Borrell. Pokud by s unijním návrhem souhlasil i Washington – který se zatím nevyjádřil – otevřela by se cesta k obnově dohody z roku 2015. Znění íránské odpovědi ani text unijního návrhu však nejsou veřejné.

Západní sankce v současné době zakazují obchodovat jak s ropou ruskou, tak s íránskou. Server Politico nyní s odvoláním na západní diplomaty napsal, že se rýsuje varianta, která Rusku umožní obejít sance a dostat na trh svou ropu prostřednictvím Íránu. A to prostřednictvím mezinárodní dohody o íránském jaderném programu, bude-li obnovena.

Na svou první zahraniční cestu mimo oblast bývalého Sovětského svazu se – od začátku invaze na Ukrajinu – vydal ruský prezident Vladimir Putin právě do Íránu . Spolu s íránským duchovním vůdcem ajatolláhem Alí Chameneím se v červenci shodli, že Teherán a Moskva musejí zůstat „ostražití vůči klamům Západu“.

Od 90. let dvacátého století se Rusko snaží snížit svoji závislost na příjmech z prodeje ropy a plynu do zahraničí. I když závislost státního rozpočtu klesla ze dvou třetin na zhruba jednu třetinu (v dobrém roce), pořád jde o základní zdroj příjmů státu.

Ekonomická struktura ruské ekonomiky je stále ještě dědictvím z dob Sovětského svazu, s velkými průmyslovými podniky, vyrábějícími převážně zboží těžkého strojírenství, kovy a slitiny, chemickou produkcí a těžbou ropy a plynu. Uvedl to web Businessinfo.cz.

V důsledku sankcí USA však není Írán schopen vyvážet tolik ropy a plynu, kolik by mohl, musí prodávat pod cenou a také nezvládá opravit a dostavět potřebnou infrastrukturu. Příjmy z prodeje energetických surovin přesto nadále tvoří větší třetinu státního rozpočtu.

„Rozšíření bilaterálního obchodu a jeho uskutečnění bez amerického dolaru jsou dlouhodobými ruskými a íránskými cíli,“ píše se na webu Institutu pro studium války (ISW).

Autoři dodávají, že význam těchto dohod by se dal snadno přecenit, než se naplní. „Moskva nicméně podle všeho tyto snahy prosazuje naléhavěji, pravděpodobně v reakci na svou rostoucí globální izolaci a mezinárodní sankce.“

Memorandum o porozumění v hodnotě 40 miliard dolarů (přes 957 miliard korun) pak podepsaly národní íránská ropná společnost (NIOC) a ruský státní plynárenský gigant Gazprom. Gazprom má tak pomoci společnosti NIOC s rozvojem plynových polí Kiš a Severní Pars a také šesti ropných polí. Ruská plynárenská firma se bude rovněž podílet na dokončení projektů zkapalněného zemního plynu (LNG) a výstavbě plynovodů pro vývoz plynu.

Íránci také oznámili, že letos v červenci poprvé přepravili zboží z Ruska do Indie íránským tranzitním koridorem. Informoval o tom ISW. Rozvíjet se mají vztahy obou zemí například rovněž v civilním letectví. Dohoda předpokládá, že Írán zvýší počet civilních letů do Ruska a navíc bude opravovat ruská letadla.

Írán zřejmě předal Rusku první drony. Co skrývá satelit?

Význam Íránu pro Rusko roste také ve vojenské oblasti. Podle dosud nepotvrzených zpráv předal v červenci Moskvě první bezpilotní letouny, uvedl ISW.

A právě drony se staly jedním z výrazných prvků bojů na Ukrajině. Úspěšně je využívá zejména ukrajinská strana. ISW uvedl, že spolu s bezpilotními letouny byli vysláni do Ruska íránští piloti, kteří se budou školit na ruské stíhačky Su-35.

Střípkem do mozaiky je pak to, že Írán ve středu zahájil cvičení s cílem otestovat své bojové a průzkumné bezpilotní letouny. Dvoudenních válečných her se zúčastní 150 bezpilotních letounů a mají pokrývat íránské pobřeží Perského zálivu a většinu jeho území, informovala agentura Reuters s odkazem na státní televizi. Schopnosti Íránu v oblasti protivzdušné obrany a „elektronického boje“ budou rovněž testovány proti falešným nepřátelským bezpilotním letounům.