Estonsko do země nepustí Rusy s vízy, které jim samo vydalo

Po zrušení leteckého spojení mezi Evropskou unií a Ruskem se autobusy do Pobaltí staly jednou z hlavních cest, jak se Rusové mohou dostat do Evropy. Estonsko chce nyní tuto trasu uzavřít většině Rusů, upozorňuje BBC na svém ruskojazyčném webu.

Estonská víza podle nového nařízení sice budou platit, ale na jejich držitele budou uvaleny sankce, a tak jim nebude dovoleno vstoupit do Estonska, vysvětlil ministr. Ze zákazu budou výjimky například pro diplomaty, pracovníky mezinárodní dopravy, pro návštěvy z humanitárních důvodů či pro návštěvy blízkých příbuzných.

Podle stanice BBC se ale novým estonským zákazem pro Rusy prakticky nic nezmění, protože Estonsko přestalo vydávat turistická víza Rusům už v březnu. Pokud estonské úřady zakážou vstup do země Rusům i na víza z jiných zemí, Rusové se do země přesto budou moci dostat přes jiné státy EU.

Rusové se kvůli sankcím, jimiž EU reagovala na únorovou ruskou invazi na Ukrajinu, nemohou do zemí Evropské unie dostat letecky, ale často jezdí právě do Finska či Estonska, odkud už případně mohou letecky pokračovat do dalších evropských destinací. Proti udělování víz Rusům se vyslovil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Premiérky Estonska a Finska se tento týden rovněž vyslovily pro to, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza. Dosud totiž platí, že Rusové mohou na víza udělená například Finskem volně cestovat do většiny z šestadvaceti zemí schengenského prostoru.

Se zákazem nesouhlasí Scholz

Do zemí Evropské unie se občané Ruska mohou dostat přes hranici s Finskem nebo letecky přes Turecko či Srbsko. Vstoupit do EU lze také přes hranici s Lotyšskem, anebo přes Bělorusko do Lotyšska či Litvy.

Vydávání turistických víz dříve omezilo Lotyšsko, Litva, Polsko a Česko. Do Lotyšska se ruský občan může dostat jedině na pohřeb blízkého příbuzného. Mnohé země EU stále přijímají žádosti Rusů o vydání víz, podle cestovních kanceláří je to Řecko, Španělsko, Itálie, Francie, Finsko, Chorvatsko, Kypr, Švýcarsko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko.

S přístupem Pobaltí nebo Česka ale nesouhlasí část zemí schengenského prostoru. Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že s případným zavedením zákazu vstupu občanů Ruska do Evropské unie nesouhlasí. „Je to Putinova válka. Proto se mi taková myšlenka nelíbí,“ řekl. Dodal, že tresty by měly být namířeny spíše proti těm, kdo v Moskvě o válce rozhodují, než proti všem Rusům.