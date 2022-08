Plošné pozastavení víz pro Rusy v zemích EU může být další účinnou sankcí, míní Lipavský

Lipavský připomněl, že Česko jako první členský stát EU plošně pozastavil vydávání víz pro občany Ruska, a to den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února. Zákaz trvá dosud, později jej Česko uvalilo též na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

Kabinet Spolu a Pirátů se STAN v červnu schválil návrh ministerstva zahraničí, podle kterého nařízení o nevydávání víz a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům bude platit do konce března 2023. Žádosti o oprávnění k pobytu v Česku, které podají na zastupitelském úřadu Rusové či Bělorusové, jsou považovány podle právní úpravy za nepřijatelné. To znamená, že o nich není vedeno žádné řízení.

Vláda je přesvědčena o tom, že pozastavení vydávání víz pro běžné ruské občany dá jasný a přímý signál tamní společnosti, že Západ nehodlá tolerovat agresi páchanou ruským režimem a nenávistnou rétoriku namířenou proti svobodným demokratickým zemím, které Rusko nijak neohrožují, uvedl ministr. „Občané těchto zemí by měli vnímat, že takto militantní politika má důsledky,“ řekl. Plošné pozastavení víz v rámci EU by tak podle něj mohlo představovat další účinnou sankci proti Rusku.

Premiérky Estonska a Finska se v úterý vyslovily pro to, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza. Dosud platí, že Rusové mohou na víza udělená například Finskem volně cestovat do většiny z 26 zemí schengenského prostoru.

Rusové se kvůli sankcím, jimiž EU reagovala na únorovou ruskou invazi na Ukrajinu, nemohou do zemí EU dostat letecky, ale často jezdí právě do Finska či Estonska, odkud už případně mohou letecky pokračovat do dalších evropských destinací. Proti udělování víz Rusům se vyslovil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.