Šest příspěvků za 23 sekund. Donald Trump se umí na Truth Social rozvášnit


před 31 mminutami

Sociální síť Truth Social je výkladní skříní toho, o co se americký prezident dělí s veřejností. Analýza příspěvků, které tam vydal od roku 2022 do současnosti, naznačuje, jak s ní pracuje.

Od roku 2022 je hlavním komunikačním kanálem Donalda Trumpa sociální sociální síť Truth Social (neboli Sociální síť Pravda), která mu patří. Přešel na ni poté, co mu síť Twitter (nyní X) smazala profil. Začal na ní psát sporadicky už v únoru roku 2022, každodenně ji začal používat až koncem dubna téhož roku, a to příspěvkem: „Jsem zpátky! Covfefe“ – což byla narážka na překlep, který jednou napsal na Twitter.

První příspěvek Donalda Trumpa na Truth Social
Zdroj: Truth Social

Od té doby síť, která je mu v zásadě vytvořená na míru, využívá prakticky denně. Do poloviny ledna 2026 tam vydal 30 843 příspěvků, které obsahují celkem 769 815 slov. V přepočtu na normostranu by to zabralo 428 stran, což už by vydalo na delší román. Přitom není jasné, jestli všechny příspěvky píše přímo Donald Trump osobně – podle některých svědectví z jeho okolí se o tuto pravomoc dělí s několika dalšími lidmi.

Oběd spojený s psaním

Podle analýzy příspěvků Donalda Trumpa na této platformě, kterou provedl datový tým ČT24, se politik zpočátku rozjížděl spíše pomalu, nejvíce příspěvků vydal v době před republikánskými primárkami. To dokázal produkovat až tři sta příspěvků týdně, tedy v průměru 42 denně.

Druhý velký skok zaznamenala jeho aktivita po prvním srpnu 2024, což by den, kdy ohlásila svou kandidaturu pro prezidentské volby demokratka Kamala Harrisová. Naopak, jakmile volby skončily, Trump o síť trošku ztratil zájem: těsně po nich se jeho aktivita vrátila k té, jakou vykazoval krátce po spuštění svého profilu.

Z pohledu rozložení v rámci dne Donald Trump nejčastěji píše na Truth Social těsně před obědem – v té době vychází nejvíc jeho příspěvků, asi sedm procent. Dalším oknem, kdy je nejaktivnější, je doba mezi 14 a 18 hodinou. Naopak nejméně píše mezi druhou a sedmou ranní.

Vlny příspěvků

Donald Trump se proslavil tím, že občas svou síť „bombarduje“ vlnami příspěvků. Tu vůbec nejmasivnější vyslal na Truth Social večer 14. srpna 2024, kdy za 23 sekund přidal šest příspěvků, tedy každé čtyři sekundy jeden. Podobných epizod s průměrnou rychlostí víc než sto příspěvků za hodinu měl zatím 199.

Někdy nejde jen o vlny, ale dokonce o jakési tsunami: v jedné z těchto vln přidal během tří hodin 54 příspěvků. V červenci 2024 zvládl 74 příspěvků za o něco kratší dobu. Explozivní byla také epizoda z prvního prosince 2024, kdy během 140 minut přidal 157 postů. Tedy víc než jeden za minutu.

Sdílení sebe samého

Co se týká obsahu, tak z výše uvedených asi 30 tisíc příspěvků bylo 5143 čistých sdílení. Zdaleka nejraději přitom sdílí sám sebe, pak konzervativní mediální společnost Right Side Broadcasting Network a pak profil Team Trump. Z konkrétních osobností nejraději posílá touto formou dál příspěvky moderátora stanice Fox News Marka Levina, konzervativního právníka Mika Davise a pravicového politika Dana Scavina mladšího.

To jsou ale jen příspěvky, které odkazují v rámci Truth Social. Podobně rád ale také sdílí odkazy „ven“, tedy na jiné stránky. Těch bylo ve sledovaném období celkem 9599, nejvíce na videoplatformu Rumble, konzervativní zpravodajský web BreitbartNews a také na výše uvedené stránky Right Side Broadcasting Network.

Slova a věty

Asi třetina všech Trumpových příspěvků se obešla úplně beze slov: politik sdílí jen video, obrázek nebo nějaký odkaz, aniž by ho nějak dál komentoval. Pokud už něco píše, tak to většinou není úplně dlouhé: při sdílení jiného obsahu mají příspěvky průměrně 26 slov, u samostatných pak 50 slov. Zdaleka nejdelší komentář má 513 slov.

Z celkových 769 815 slov jich víc než jedenáct procent (88 683) napsal kapitálkami: alespoň jedno slovo velkými písmeny přitom obsahuje asi polovina všech jeho příspěvků. Tato forma komunikace se považuje za emocionálnější, zdaleka nejvíc emocí touto formou promítl do příspěvku ze září 2024, který obsahuje kapitálkami rovných 177 slov.

Příspěvek Donalda Trumpa, který obsahuje nejvíc kapitálek
Zdroj: Truth Social

Podobně jako Donald Trump nejčastěji sdílí sám sebe, také o sobě rád píše. Obsahová analýza ukazuje nejčastější slova, která používá: jasně v nich dominuje trojice slov „great“, „Trump“ a „America“. Tato analýza vynechává pomocná slovesa, větné členy a další výplň, která ve větě nenese sémantický obsah.

