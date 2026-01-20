Trump zveřejnil soukromou zprávu od Macrona

Americký prezident Donald Trump publikoval na své sociální sítí Truth Social soukromou zprávu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Francouzská hlava státu v ní píše Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko a navrhuje schůzku v Paříži. Podle francouzských zdrojů agentury Reuters je text autentický. Stejný osud potkal také zprávu od generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho.
Macron podle zveřejněné textové zprávy napsal, že Francie stojí za USA v případě Sýrie a že úspěchu je možné dosáhnout i v otázce Íránu. „Nechápu, co děláš s Grónskem,“ poznamenal Macron. Trumpovi navrhl, že může ve čtvrtek v Paříži uspořádat setkání skupiny G7, které nyní Francie předsedá. Skupinu tvoří vedle Francie také USA, Německo, Kanada, Japonsko, Itálie a Británie, jednání se tradičně účastní i představitelé EU.
Schůzka G7 by navazovala na výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, kde Trump povede americkou delegaci. Macron navrhnul, že by mohl do Paříže pozvat Dány, Syřany a také Ukrajince a na okraj i Rusy. Trumpovi rovněž nabídl společnou večeři v Paříži před jeho odletem do USA. Trump neuvedl, zda se setkáním ve francouzské metropoli souhlasí.
Trump hrozí Francii dalšími cly
Trump mezitím pohrozil Francii zavedením 200procentního cla na francouzské víno a šampaňské. Učinil tak kvůli tomu, že se Macron podle médií nechce připojit k jeho Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést.
Trump informoval o případném clu na Francii před svým odletem na WEF. Odpověděl tak na žádost novinářů o komentář o Macronově neochotě se připojit k Trumpově Radě míru. „Řekl to? No, nikdo ho nechce, proto brzo v úřadě skončí,“ prohlásil Trump. „Dám 200procentní clo na jeho vína a šampaňské a on se připojí, ale nemusí se přidat,“ dodal.
Paříž podle zdroje Reuters blízkého francouzské prezidentské kanceláři celní hrozby ke změně zahraniční politiky považuje za nepřijatelné a neúčinné.
Trumpova Rada míru, kam šéf Bílého domu pozval mimo jiné ruského diktátora Vladimira Putina, běloruského vůdce Alexandra Lukašenka či maďarského premiéra Viktora Orbána, je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty. Nejprve by se zabývala konfliktem v Pásmu Gazy a poté by se měla rozšířit k řešení dalších konfliktů, uvedla agentura Reuters. Podle AP by se tato rada mohla potenciálně stát rivalem Rady bezpečnosti OSN, která vznikla po druhé světové válce.
Americký prezident rovněž na Truth Social umístil textovou zprávu od generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho, který Trumpa chválí za Sýrii, palestinské Pásmo Gazy a Ukrajinu. Šéf NATO dále píše, že by chtěl najít cestu, jak vyřešit spor o Grónsko.