Potomci vězňů gulagu žalují Státní dumu. Navzdory rehabilitacím se stále nemohou vrátit domů

Jednou ze žalujících je Jelizaveta Michajlovová. V roce 1938 jejího otce Semjona Michajlova označili za zrádce národa a poslali na devět let do jednoho z gulagů v Magadanu. Domů se vrátil v roce 1946, o dva roky později se v Moskvě narodila Jelizaveta.

Krátce poté ale Michajlova poslal vojenský tribunál do gulagu podruhé, tentokrát na pětadvacet let. V březnu roku 1956 ho rehabilitovali a propustili trvale na svobodu. „Já jsem ho poprvé viděla v červnu 1956, on přijel a já se s ním teprve seznámila. Žilo se nám velmi těžce,“ vzpomíná Jelizaveta Michajlovová.

Michajlovovi původně bydleli ve čtvrti Vešňaki na východě Moskvy, jako rodina „zrádce národa“ ale byli z města vykázáni a nějakou dobu žili v dnešním Moldavsku. Jelizaveta nyní bydlí se svými dvěma dcerami ve vesnici Zolotkovo zhruba dvě stě kilometrů východně od Moskvy ve Vladimirské oblasti.

Dům, v kterém její rodina původně v Moskvě bydlela, nechaly místní úřady zbourat kvůli nové výstavbě ještě během existence Sovětského svazu. Jelizaveta teď chce v hlavním městě jako náhradu získat srovnatelný nový byt.

„Má šanci uspět. Organizace Děti gulagu ukázala, že ji podporuje ohromné množství lidí. Více než sto tisíc lidí podepsalo petici na podporu Dětí gulagu,“ uvádí Grigorij Vajpan, právní zástupce potomků obětí stalinistických represí.