Brusel chce dát jádru a zemnímu plynu zelenou nálepku, píše Financial Times

Komise chce dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Investice do jádra by podle představ unijní exekutivy měly směřovat nejméně příštích dvacet let a do zemního plynu deset let.

Členské státy evropského bloku se přou o to, jakými dostupnými prostředky budou moci nahradit energii a teplo vyráběné z uhlí - tohoto zdroje se mají v rámci přechodu ke klimaticky čistým technologiím v příštích letech zbavovat.

Energie z jádra, při níž sice nevznikají skleníkové plyny, ale u níž není vyřešené dlouhodobé uskladnění vyhořelého radioaktivního paliva, stojí v centru těchto debat. Komise dlouho očekávanou publikaci takzvané taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, dosud několikrát odložila.

Brussels proposes green label for nuclear and natural gas https://t.co/REj7StA054 — Financial Times (@FinancialTimes) January 1, 2022

Spor o jadernou energii již tradičně štěpí Evropskou unii. Například v prosinci skončila bez dohody několikahodinová debata o jaderné energii, kterou vedli lídři zemí EU na bruselském summitu.

Skupina států včetně Česka navrhla prosadit do závěrů jednání, aby Evropská komise (EK) jádro zařadila na seznam zelených investic. Tradičně k atomu kritické Rakousko spolu s Německem a Lucemburskem se však tehdy postavilo proti.