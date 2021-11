Běloruští vojáci se snažili vytlačit přes hranici desítky běženců, tvrdí polská policie

Aktivisté z humanitární organizace Grupa Granica, kteří pomáhají migrantům, jimž se podaří dostat na polskou stranu hranice, informovali o případu, kdy kdosi zaútočil na trojici běženců. V okolí vesnice Hajnówka podle nich utečenci potkali lidi, kteří vypadali jako Evropané, a poprosili je o vodu. Ti je ale údajně zbili a okradli.

Na internetu se objevují záznamy konverzace migrantů, kteří se dostali do Běloruska. Na jednom z nich, který zveřejnila například běloruská opoziční televize Nexta, je na mapě Evropy vyznačeno, jak se dá dostat do Německa, kam zřejmě velká část běženců míří, a jak se dá vyhnout bělorusko-polské hranici. Tato alternativní trasa vede přes Ukrajinu, Slovensko a Česko, případně ze Slovenska do Rakouska.

Polsko i Evropská unie obviňují běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci ze zemí jako Irák nebo Sýrie a využívá je jako zbraň v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že na jeho režim uvalila sankce kvůli represím proti prodemokratické opozici a porušování lidských práv.