Při přestřelce u kábulského letiště zemřel afghánský strážce. Taliban varoval před nedodržením termínu stažení

Podle zprávy Bundeswehru začali na Afghánce a americké a německé vojáky u kábulského letiště střílet neznámí útočníci. Nikdo z Němců nebyl zraněn. Podle agentury Reuters není z Twitteru německého ministerstva jasné, zda mrtvý patřil k Talibanu, který poslal své lidi střežit letištní areál.

U letiště panuje zmatek, který Taliban připsal Američanům. Washington má obavy, že na letiště zaútočí teroristé z organizace Islámský stát, která v Afghánistánu působí. Během zmatků provázejících evakuaci na kábulském mezinárodním letišti zahynulo od začátku minulého týdne nejméně dvacet lidí.

Evakuace pokračují

Nejvíce svých občanů a místních z Afghánistánu obávajících se represí ze strany Talibanu evakuovaly dosud Spojené státy. Od 14. srpna jich podle nedělního oznámení prezidenta Joea Bidena odvezly na 28 tisíc, z toho jedenáct za uplynulý víkend. Biden také uvedl, že celkem od července USA evakuovaly ze země 33 tisíc lidí.

Velká Británie od předminulého víkendu ze země odvezla na 5700 lidí, uvedlo v neděli její ministerstvo obrany. Zhruba stejný počet se chystá evakuovat tento týden. Podle deníku The Times kvůli tomu vláda posunula původní úterní termín pro poslední let na pátek či sobotu. Agentura Reuters ale minulý týden uvedla, že úterý nebylo zatím schváleno jako termín pro poslední let britského královského letectva.

Německo v noci na pondělí převezlo z Kábulu dalších 213 lidí, a to do uzbeckého Taškentu, informovala agentura DPA. Celkově tak evakuovalo již 2500 lidí, z toho 1850 byli Afghánci. Nově pošle do Kábulu nyní letadla i Japonsko a v přepravě svých občanů i mnoha místních z Kábulu pokračují také další státy.