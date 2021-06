Ženeva přinesla očekávaný výsledek. Biden i Putin mají, pro co přijeli, hodnotí experti

Odborníci se shodují, že výsledky summitu byly očekávatelné. Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek považuje setkání v Ženevě za pouhé vyklusání před samotným závodem, který teprve nastane. Někdejší velvyslanec Česka v USA Petr Gandalovič upozornil na to, že návrat velvyslanců, na němž se Biden s Putinem dohodli, by měl být naprostou samozřejmostí, a proto si nemyslí, že se vztahy Washingtonu a Moskvy posunuly.

„Nejlepší charakterizaci řekl Biden na tiskové konferenci. Kvalitu pudinku poznáte až poté, co ho sníte,“ glosuje velvyslanec v USA Hynek Kmoníček v narážce na to, že je potřeba počkat, než bude možné důsledky summitu hodnotit.

Podle komentátora Českého rozhlasu Plus Libora Dvořáka byl summit důležitý už jen proto, že se vůbec odehrál. „Je jasné, že když dva politici si vyměňují ostré připomínky na dálku, přes půl světa, aniž by se viděli, tak to není ono,“ vysvětluje.

Setkání považuje za přínosné z hlediska reálné politiky Michael Žantovský, rovněž bývalý velvyslanec ve Washingtonu. Bylo by podle něj ale mylné si namlouvat, že summit přinesl výsledky. Naproti tomu publicista z Občanského institutu Roman Joch si nemyslí, že setkání pro setkání je vždy dobré a některé summity v minulosti dokázaly vzájemné vztahy i zhoršit – například ten ve Vídni mezi Kennedym a Chruščovem, který dle Jocha vedl až ke Karibské krizi.