Izraelský parlament se sešel k hlasování o důvěře nové vládě

Jako první mluvil Bennett, který poděkoval dosavadnímu premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a jeho ženě Saře. „Oba jste obětovali Izraeli mnoho,“ stačil říci, než ho přerušil křik poslanců zvolených za Netanjahuovu stranu Likud. Předseda parlamentu Jariv Levin se snažil zjednat klid a nařídil několik poslanců vyvést ze sálu.

Bennett vede malou ultranacionalistickou stranu Jamina a izraelská pravice ho kritizuje za to, že byl ochoten vstoupit do koalice s centristou Lapidem a levicí. Z poslaneckých lavic Likudu na něj volali „lhář a zločinec“. Bennett proto zvýšil hlas, když řekl: „Jsem hrdý na to, že mohu zasedat s lidmi různých názorů. Vzali jsme na sebe odpovědnost v rozhodující chvíli.“

Dodal, že alternativou k současné vládě bylo uspořádat další volby, které by byly páté za dva a půl roku. „Je načase, aby odpovědní politici z nejrůznějších kruhů tohoto národa zastavili tohle šílenství,“ volal z tribuny.

Očekává se, že se bude hlasovat mezi 17:30 a 19:00 SELČ.

Bennettova vláda má ve 120členném Knesetu 61 hlasů, a pokud dostane důvěru, skončí Netanjahuovo dlouhé vládnutí. Premiérem byl 15 roků, z nich 12 v minulých letech v řadě.

Likud bojoval do konce

Likud se do poslední chvíle snažil některé z poslanců nových koaličních stran přimět k tomu, aby nehlasovali. Naposledy byl podle izraelských médií terčem této snahy poslanec za Sjednocenou arabskou kandidátku (UAL) Saíd Harúmí. UAL ale nakonec oznámila, že vláda schválena bude. Harúmí popřel, že na něj někdo vyvíjel nátlak.

V osmičlenné koalici jsou tři pravicové, dvě centristické a dvě levicové strany a vůbec poprvé v historii arabská strana UAL.

Bennett ve svém projevu řekl, že je Izrael rozdělený a že to zemi „přivedlo do bouře nenávisti, střetu bratra proti bratru a k ochromení“. Potvrdil, že bude pokračovat v Netanjahuově politice vůči Íránu, když prohlásil, že považuje snahu obnovit dohodu o íránském jaderném programu za chybu. USA od dohody odstoupily v roce 2018, ale nyní se o ní znovu jedná.

„Izrael Íránu nedovolí mít jaderné zbraně, Izrael není účastníkem té dohody a ponechá si svobodu vlastní reakce. Obnovování této dohody je omyl,“ řekl Bennett na adresu USA, které nyní nevylučují, že se k dohodě vrátí.

Bennett dále slíbil, že otevře novou kapitolu vztahů s izraelskými Araby. Slíbil, že se zaměří na poskytnutí bydlení této komunitě a na zlegalizování neuznávaných beduínských komunit v Negevu. Přislíbil rovněž ultraortodoxní komunitě respekt a investice. Politické strany této komunity bývaly zastoupeny v Netanjahuově vládě, nyní se staví proti Bennettovi.

Lapid kritizoval chování poslanců

Jair Lapid odmítl přednést připravený projev, ale kritizoval od mikrofonu poslance za přerušování Bennetta. Lapid vládu sestavoval a z vládních stran bude mít jeho Ješ Atid největší parlamentní zastoupení. „Přišel jsem sem z jediného důvodu, chci se omluvit mamince. Myslel jsem si, že dokážete překonat sami sebe a chovat se v této chvíli důstojně. Chtěl jsem, aby mohla být (matka) hrdá na naši demokracii. Místo toho se ona i ostatní Izraelci za vás stydí a uvědomili si, že je třeba vás nahradit,“ řekl Lapid.

Netanjahu řekl, že mluví za miliony Izraelců, kteří jeho stranu volili. V Knesetu bude mít Likud vůbec nejvíc – třicet poslanců. „Jsem zde ve jménu milionů Izraelců, kteří volili Likud pod mým vedením, a jménem milionů dalších, kteří volili jiné pravicové strany s vědomím, že se tyto strany připojí k mé vládě. Chci i pro ně pokračovat v poslání svého života: zajistit státu Izrael bezpečnost a rozkvět,“ řekl premiér.

Zmínil se o úspěších své vlády, včetně rychlého očkování proti covidu-19 a slíbil, že novou vládu svrhne. Připomenul, že byl Izrael za jeho vedení bezpečnou zemí. „To nebyla náhoda, bylo to díky naší bezpečnostní politice, která nechává naše nepřátele draze platit a zároveň není lehkovážná ani impulzivní. Máme-li být v opozici, budeme tam s hlavami vztyčenými do té doby, dokud tuto nebezpečnou vládu nesvrhneme,“ řekl Netanjahu.