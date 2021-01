Řecký diktátor, který se za války postavil silnějším Italům. Před 80 lety zemřel Ioannis Metaxas

V roce 1917 následoval do exilu sesazeného krále. Do své domoviny se vrátil v roce 1920. O tři roky později však po neúspěšném pokusu o státní převrat musel z Řecka načas opět odejít. Po návratu se stal ministrem války. Na jaře 1936 ho pak král Jiří II. jmenoval prozatímním ministerským předsedou.

Budoucí řecký diktátor se narodil v roce 1871 do aristokratické rodiny na jónské Ithace. Rozhodl se pro vojenskou kariéru. V devatenácti letech ukončil studium na Hellénské vojenské akademii. Účastnil se také řecko-turecké války, během níž se mu podařilo navázat vztahy s královskou rodinou. Pak se aktivně účastnil reorganizace řecké armády a v roce 1913 stanul v čele jejího generálního štábu.

Řecko celé meziválečné období zažívalo politické turbulence. Monarchii, která původně vznikla v roce 1832 po osvobození země od turecké nadvlády, v rámci nich na desetiletí vystřídala republika. V polovině třicátých let se však Řekové ke království vrátili. Poté se dostal na výsluní generál Ioannis Metaxas.

Metaxasova linie byl systém opevnění postavený v letech 1936–1941 Řeckem. Po rozhodnutí řecké vlády o vybudování opevnění na severní hranici s Bulharskem tisk pojmenoval tuto linii po Ioannisi Metaxasovi. Metaxasova linie je do současnosti využívána řeckou armádou.

Agrese začala v srpnu 1940. Italské torpédo tehdy potopilo řecký křižník Elli u ostrova Tinos v Egejském moři. O dva měsíce později, 28. října 1940, předložil Metaxasovi italský velvyslanec Emanuele Grazzi ultimátum. Učinil tak po večírku na německé ambasádě v Athénách krátce před třetí hodinou ráno.

Italové po řecké vládě požadovali, aby umožnila silám osy vstoupit na její území a obsadit některé jeho části. V opačném případě měla být Řecku vyhlášena válka. Metaxas vstoupil do dějin tím, že na to bez váhání odpověděl francouzským výrazem „Alors, c'est la guerre“, což znamená „Tak tedy válka“. Toto prohlášení pak bylo veřejností shrnuto do lakonického „Ochi“ neboli „Ne“.

Ráno 28. října pak Řekové vyšli do ulic a nehledě na politickou příslušnost skandovali „ochi“. Od roku 1942 se tento den slaví pod názvem Den Ochi. Události si dodnes Řekové připomínají vojenskými a studentskými přehlídkami.