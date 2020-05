Svět po druhé světové válce měl hlad. Z něj se zrodil mimořádný růst

Přestože byly potraviny ještě za války v evropských zemích, a dokonce i v USA distribuovány prostřednictvím přídělových systémů, bezprostředně po jejím skončení se zásobovací situace v mnoha oblastech Evropy ještě zhoršila. Jak připomíná Daniel Váňa z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, dále byl zachován přídělový systém, ale denní dávky byly zoufale nedostatečné. To vyvolalo hladové bouře například ve Vídni a na řadě míst Itálie.

„Příčinou byl nejen globální nedostatek potravin, ale také boji zničená evropská dopravní infrastruktura, tedy železnice, silnice, lodní cesty, kterou bylo nezbytné nejprve opravit, stejně jako standardy práva a pořádku. Častokrát totiž byly humanitárními organizacemi doručené zásilky potravin rozkradeny dříve, než se je podařilo rozdělit mezi potřebné,“ popisuje Váňa.

Kupuješ? Zaplatíš cigaretou

Potraviny bylo možno zakoupit pouze na základě potravinových poukázek a na obdržení ostatního zboží existovaly odběrové lístky. Například v Německu byla na základě dohod vítězných velmocí z Postupimi stanovena výše spotřeby potravin pro takzvaného „normálního spotřebitele“ na 2770 kalorií na den.

Tento oficiální limit byl brzy snížen z důvodu špatné zásobovací situace a katastrofálního nedostatku potravin na 1557 kalorií. Pro názornost, pro zaměstnance kanceláře nebo ženu v domácnosti a osobu starší 18 let v období od května 1945 do března roku 1948 to znamenalo denní příděl v podobě: 300 gramů brambor, 60 gramů chleba, 14 gramů oleje, 20 gramů ryb, 17 gramů cukru, dvou gramů sýra, osmi gramů marmelády a 70 gramů ostatních potravinových produktů, připomíná Kateřina Kocarevová ve své rigorózní práci s názvem Sociálně tržní hospodářství ve Spolkové republice Německo v období let 1949–1957/1958 a jeho teoretické základy.