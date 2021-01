Válka v Osetii odhalila sílu nacionalismu na troskách SSSR. V zamrzlé podobě trvá dodnes

7. srpna - Rusko obvinilo Gruzii z příprav války v Jižní Osetii, podle Tbilisi přestřelky vyprovokovala Jižní Osetie. Obě strany konfliktu se dohodly na příměří, boje ale neustaly.

8. srpna - Gruzínské jednotky vstoupily v 01:30 SELČ do jihoosetské metropole Cchinvali, kde začaly prudké boje. Rusko vyslalo do Jižní Osetie armádu.

9. srpna - Do bojů v Gruzii vstoupila operací ve sporné Kodorské soutěsce separatistická Abcházie.

11. srpna - Moskva odmítla příměří, jež dojednal s gruzínským prezidentem Michailem Saakašvilim francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner, a zahájila ofenzívu na gruzínském území.

12. srpna - Ruský prezident Dmitrij Medveděv nařídil konec vojenských operací v Gruzii. Se svým francouzským protějškem Nicolasem Sarkozym jako rotujícím předsedou Evropské unie se shodl na podmínkách ukončení bojů.

15. srpna - Gruzie podepsala dohodu o příměří, kterou do Tbilisi přivezla ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová a jejímž hlavním požadavkem bylo okamžité stažení ruské armády.

16. srpna - Medveděv podepsal dohodu o příměří s Gruzií.

20. srpna - Ruské jednotky se začaly stahovat z části Gruzie mimo Jižní Osetii a Abcházii.

26. srpna - Rusko oficiálně uznalo nezávislost Jižní Osetie a Abcházie, což vyvolalo na Západě vlnu kritiky.

29. srpna - Gruzie oznámila přerušení diplomatických styků s Ruskem; Rusko oznámilo, že bude postupovat stejně.

3. září - Gruzínský parlament odvolal válečný stav v zemi, který byl vyhlášen 9. srpna v prvních dnech konfliktu, ale v některých regionech vyhlásil výjimečný stav.

8. října - Rusko dokončilo stahování svých vojáků z takzvaných bezpečnostních zón kolem Jižní Osetie a Abcházie.