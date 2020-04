Čína podle Trumpa mohla zabránit rozšíření koronaviru do světa. Dva polské doly zastavily těžbu

„Vedeme vážné vyšetřování. Nejsme s Čínou spokojeni, nejsme spokojeni s celou situací,“ uvedl prezidentDonald Trump. „Myslíme si, že to mohlo být zastaveno u zdroje. Mohlo to být zastaveno rychle a nemuselo se to rozšířit do celého světa,“ dodal.

Trump již dříve varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila. Šéf Bílého domu již dříve Peking kritizoval za nedostatečnou transparentnost v boji proti koronaviru.

„Hovoříme o mnohem více penězích,“ odpověděl Trump na otázku ohledně úvodníku německého listu Bild, požadujícího, aby Peking odškodnil Berlín částkou 165 miliard dolarů. „Ještě jsme nestanovili konečnou sumu, ale bude velmi vysoká,“ řekl prezident podle agentury AFP. „Nejde jen o škody ve Spojených státech, ale na celém světě,“ dodal.

Právě Spojené státy, které mají asi 328 milionů obyvatel, jsou nyní nejhůře postiženou zemí koronavirem. Počet nakažených v zemi podle serveru Worldometers přesáhl milion, což je třetina světové bilance. Více než 56 tisíc lidí v USA na nemoc zemřelo.

Dva polské doly přestaly kvůli nákaze pracovat

Dva uhelné doly na jihu Polska zastavily těžbu, protože 70 horníků se nakazilo koronavirem a více než 700 dalších muselo do karantény. Informovala o tom polská televize TVN 24. Doly Murcki-Staszic v Katovicích a Jankowice v Rybniku zaměstnávají dohromady více než 7 tisíc lidí. Přestávka v těžbě potrvá nejméně do 3. května.

Společnost PGG, které oba doly patří, neupřesnila, jak budou horníci během prostoje placeni, podle neoficiálních informací zaměstnavatel a odbory ještě nedospěli k dohodě. Horníci si podle polské tiskové agentury PAP mohou vybrat dovolenou, anebo dostanou 60 procent platu během týdenního prostoje.

Koronavirus mezitím postihl i osazenstvo dolů, patřících jiným společnostem. Ve Slezském vojvodství, kde se nachází většina dolů, bylo dosud 1918 potvrzených případů, z toho 97 lidí zemřelo a 210 se uzdravilo. V celém Polsku s 38 miliony obyvatel je nyní evidováno 11 902 případů. Mrtvých s koronavirem je 562, vyléčených 2466.

Rakousko ruší omezení pohybu

Rakousko dál uvolní opatření proti šíření koronaviru, přičemž od pátku budou mít lidé opět plnou volnost pohybu. V úterý to oznámil ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Na veřejnosti mají lidé od sebe držet metrový odstup, scházet se mohou v maximálně desetičlenných skupinách. Restaurace se v zemi otevřou 15. května, o dva týdny později mohou začít fungovat i hotely.

„Omezení vycházení můžeme ukončit, už není potřeba ho prodlužovat,“ řekl Anschober. Úřady ale podle něj mohou v jakoukoli chvíli uvolňování zastavit, pokud se začnou statistiky ohledně epidemie COVID-19 vyvíjet nepříznivě.