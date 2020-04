Koronavirus pochází podle dostupných důkazů od netopýrů, ne z laboratoře, oznámila WHO

Šíření nákazy je v Bulharsku podle tamního národního operačního štábu rychlejší než v Itálii . Jeden nemocný v průměru infikuje 3,5 dalších lidí, v Itálii to bylo maximálně 3,25 lidí.

Podle WHO zatím nelze určit přesný původ koronaviru . Dostupné důkazy podle ní nicméně poukazují na to, že se nákaza přenesla na člověka ze zvířat.

Americký prezident Donald Trump se chystá dočasně pozastavit imigraci do USA . Podle médií se to má týkat i zelených karet a pracovních víz.

Wuchanský institut virologie, který je podporovaný státem, už v únoru odmítl tvrzení, že byl koronavirus uměle vytvořen v jeho laboratoři. List The Washington Post však minulý týden napsal, že už v lednu 2018 varovala americká ambasáda v Číně před nedostatečnou bezpečností v institutu. Velvyslanectví přímo zmínilo riskantní výzkum koronavirů u netopýrů.

Americký prezident Donald Trump minulý týden uvedl, že se USA snaží zjistit, zda koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. Podle ministra zahraničí Mikea Pompea by Peking „měl jít s pravdou ven“ a sdělit, co ví.

„Všechny dostupné důkazy svědčí o zvířecím původu viru a o tom, že není upravený nebo vyrobený v laboratoři nebo někde jinde,“ uvedla mluvčí WHO Fadela Chaibová. „Je pravděpodobné, že je virus zvířecího původu,“ dodala.

Poradce Bílého domu: Čína tají informace

Představitelé USA opakovaně tvrdí, že Peking zatajoval údaje z raných fází pandemie. Poradce Bílého domu Peter Navarro v televizi Fox News prohlásil, že Čína zřejmě nesděluje veškeré informace o koronaviru, protože chce jako první vyrobit vakcínu a vydělat na jejím prodeji.

„Jedním z důvodů, proč nás zřejmě nepustili do země a nedali nám data o viru na začátku, je, že se snaží co nejrychleji získat vakcínu a přemýšlí nad tím jen jako nad konkurenčním obchodním soubojem. Je to obchodní záležitost, aby mohli prodat vakcínu světu,“ řekl Navarro.

„My je ale porazíme. My je porazíme díky vůdcovství prezidenta (Donalda) Trumpa,“ dodal poradce s tím, že na očkovací látce pracuje v USA ve spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví hned pět společností.

Nově přijatá rezoluce Valného shromáždění OSN žádá po generálním tajemníkovi organizace, aby se zasadil za „spravedlivý, transparentní, rovný a efektivní přístup a distribuci preventivních nástrojů, laboratorních testů, budoucích léků a budoucích vakcín proti COVID-19“. Cílem je, aby se těchto věcí dostalo všem, kteří je potřebují, a to zejména v rozvojových zemích.

Jde o druhou rezoluci, kterou Valné shromáždění v souvislosti s pandemií přijalo. Rada bezpečnosti OSN se na žádném společném textu zatím neshodla. Rezoluce Valného shromáždění nejsou na rozdíl od rezolucí Rady bezpečnosti OSN závazné, mohou však mít politickou váhu.