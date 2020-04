Trump se chystá dočasně pozastavit imigraci do USA. Podle WHO není původ koronaviru zcela jasný

„Jedním z důvodů, proč nás zřejmě nepustili do země a nedali nám data o viru na začátku, je, že se snaží co nejrychleji získat vakcínu a přemýšlí nad tím jen jako nad konkurenčním obchodním soubojem. Je to obchodní záležitost, aby mohli prodat vakcínu světu,“ řekl Navaro v televizi Fox News.

Prezident však neuvedl, jakých imigračních programů se bude zákaz týkat, ani jak dlouho by měl trvat. Bílý dům zatím podrobnosti nesdělil. Trump opakovaně chválí zákaz vstupu do země pro cestující z Evropy a Číny, který vyhlásil a jež podle něj pomohl zpomalit šíření viru v USA.

WHO: Původ koronaviru není jasný

Nově přijatá rezoluce Valného shromáždění OSN žádá po generálním tajemníkovi organizace, aby se zasadil za „spravedlivý, transparentní, rovný a efektivní přístup a distribuci preventivních nástrojů, laboratorních testů, budoucích léků a budoucích vakcín proti COVID-19“. Cílem je, aby se těchto věcí dostalo všem, kteří je potřebují, a to zejména v rozvojových zemích.

Jedná se o teprve druhou rezoluci, kterou Valné shromáždění v souvislosti se současnou pandemií přijalo. Rada bezpečnosti OSN se oproti tomu na žádném společném textu zatím neshodla. Agentura AFP připomíná, že rezoluce Valného shromáždění nejsou na rozdíl od rezolucí RB OSN závazné, mohou však mít politickou váhu.

Regionální ředitel WHO pro západní Pacifik Takeši Kasai prohlásil, že ohledně zdroje koronaviru nyní nelze učinit pevný závěr. Dostupné důkazy nicméně poukazují na to, že se nákaza přenesla na člověka ze zvířat. Trump minulý týden prohlásil, že se jeho vláda snaží určit, zda virus nevzešel z laboratoře v čínském městě Wu-Chan, kde se koronavirus poprvé potvrdil.

WHO rovněž varovala, že veškeré uvolňování ochranných společenských opatření musí být postupné. Pokud by se polevilo příliš brzy a náhle, mohl by počet infikovaných znovu začít narůstat. Lidé se proto musí připravit na to, že společnost bude fungovat novým způsobem, dokud se nepodaří koronavirus dostat pod kontrolu. Až do nalezení vakcíny bude nutné pandemii přizpůsobovat společenský život.

Na nemoc COVID-19 v současné chvíli neexistuje účinný lék. Nákaza si po celém světě vyžádala přes 170 tisíc úmrtí, koronavirus se prokázal již u 2,47 milionu osob.