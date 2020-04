USA šetří Čínu kvůli koronaviru, řekl Trump. Podobné kroky požadují europoslanci i Austrálie

„Vedeme vážné vyšetřování. Nejsme s Čínou spokojeni, nejsme spokojeni s celou situací,“ řekl Trump. „Myslíme si, že to mohlo být zastaveno u zdroje. Mohlo to být zastaveno rychle a nemuselo se to rozšířit do celého světa,“ dodal.

Trump nevyloučil, že USA budou požadovat od Číny odškodnění za to, že nezabránila tomu, aby se nákaza rozšířila do celého světa.

„Hovoříme o mnohem více penězích,“ odpověděl Trump na otázku ohledně úvodníku německého listu Bild, požadujícího, aby Peking odškodnil Berlín částkou 165 miliard dolarů. „Ještě jsme nestanovili konečnou sumu, ale bude velmi vysoká,“ řekl prezident podle agentury AFP. „Nejde jen o škody ve Spojených státech, ale na celém světě,“ dodal.

Trump již dříve varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila.

Šéf Bílého domu již dříve Peking kritizoval za nedostatečnou transparentnost v boji proti koronaviru. Zastavil také americké financování Světové zdravotnické organizace (WHO), která podle něj Číně straní.