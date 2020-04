Bílý dům očekává i při dodržení opatření až 240 tisíc obětí, Turkmenistán zakázal slovo koronavirus

O prodloužení mimořádných opatření do konce dubna rozhodlo Nizozemsko , vyhlášení karantény zvažuje Japonsko . V Hongkongu se infikovalo už třetí domácí zvíře.

Čína začala do statistik započítávat nově i infikované bez příznaků. Celkem jich registruje 1367. Nově potvrzených případů v původním ohnisku nákazy postupně ubývá.

Ve Spojených státech zemřelo přes čtyři tisíce lidí, což už je víc než v Číně. Nejhorší situace zůstává v New Yorku, který buduje polní nemocnice.

V některých amerických regionech je podle něj možné očekávat nedostatek plicních ventilátorů, které jsou pro léčbu těžkých případů nezbytné. Očekává se, že tento týden kapacitu dostupnosti těchto přístrojů vyčerpají města New York a New Orleans. „Čekají nás dva velmi obtížné týdny,“ upozornil prezident s tím, že země brzy uvidí světlo na konci tunelu.

Trump zdůraznil, že bez dodržování vládních zásad ke zpomalení přenosu infekce by mohlo zemřít až 2,2 milionu lidí. Je v pořádku, pokud Američané budou na veřejnosti nosit roušky, aby se uchránili před infekcí, uvedl prezident.

V jindy hojně navštěvovaném newyorském Central Parku vznikla provizorní nemocnice. Američanům v boji proti koronaviru pomůže i Rusko, které do země vyšle zdravotnické vybavení.

Nová opatření přijímá kvůli pandemii i řada evropských zemí. Rakouské obchody od středy začnou nabízet nakupujícím roušky, jejichž nošení bude v obchodech nad 400 metrů čtverečních od pondělí povinné.

Školy, restaurace a bary vzůstanou uzavřené nejméně do 28. dubna, oznámil premiér Mark Rutte. Země dosud nezavedla celoplošnou karanténu, ale doporučila lidem udržovat odstup a pracovat z domova. Veřejná shromáždění více než tří lidí, kteří spolu nežijí, byla zakázána.

Svérázným způsobem se k šíření nemoci postavily úřady autoritářského, které zakázaly používat slovo koronavirus. To se nesmí objevit na stránkách a v relacích státních médií, ale ani ve zdravotnických brožurkách distribuovaných ve školách či nemocnicích. Kdo zakázané slovo použije na veřejnosti, může být zatčen, uvedla organizace Reportéři bez hranic (RSF) s odvoláním na turkmenská nezávislá média.

Peking nově hlásí i nakažené bez příznaků

Pokles nově potvrzených případů koronaviru hlásí Čína. Za úterý jich bylo 36 oproti 48 o den dříve, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ústřední zdravotní komisi. Téměř všechny nové infekce byly do země dovezeny z ciziny.

Čínské úřady také začaly zveřejňovat počty pacientů s koronavirem, kteří nejeví příznaky onemocnění. Jejich celkový počet k úterku stoupl o 130 na 1367. Tito lidé mají nařízenou 14denní karanténu a jejich kontaktní osoby budou v průběhu dvou týdnů pod lékařským dohledem.

Skoro deset tisíc nakažených je v Jižní Koreji. Problémem jsou především setkávání věřících a také nemocnice, proto je ze Soulu a sousedních regionů hlášeno více případů než z jihovýchodu země, který byl koronavirem nejvíce postižen. Proti zavlečení nákazy se rozhodla Jižní Korea bojovat dvoutýdenní izolací pro všechny cestující ze zahraničí.

V Hongkongu se po dvou psech potvrdila nákaza i u jedné domácí kočky pacienta s koronavirem. Zvíře ale nevykazuje příznaky a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) neexistuje důkaz, že by domácí mazlíčci mohli infekci přenášet na lidi. V Japonsku, kde se donedávna situace zdála pod kontrolou, se spekuluje o možné karanténě, jelikož počet nakažených znovu roste.

S nemocí COVID-19 se potýká rovněž Střední a Jižní Amerika. Kolumbie ohlásila první dva případy nákazy u indiánské populace.

Zdravotničtí experti varují, že místní kmeny nemají dostatečnou imunitu proti onemocněním, která jsou běžná mezi většinovou populací. Jejich imunita je navíc často oslabena podvýživou, žloutenkou typu B a respiračními onemocněními. To by mohlo vést k rychlému rozšíření viru, který by si mohl vyžádat řadu obětí.

V Africe je zatím přes 5400 potvrzených případů, z toho přes 170 lidí zemřelo. První pacienty ohlásily nově Burundi a Sierra Leone. Nynější pandemie má podle Reuters pozitivní vliv na pokles nelegální těžby dřeva ve státě Sierra Leone, který je z velké části pokrytý lesy. Rozšíření koronaviru způsobilo prudké snížení poptávky po exotickém dřevu v Číně, jež ho využívá pro výrobu nábytku.