Milion Američanů podstoupilo test na koronavirus. Izraelci cvičí psy, aby ho poznali

Trump také oznámil, že země pošle Itálii zdravotnické pomůcky v hodnotě 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun). Zároveň uvedl, že chce poslat do Itálie, Francie a Španělska ventilátory, pokud to bude možné. Podle prezidenta má jít o vybavení, které nebudou Spojené státy potřebovat. Řekl, že země začala nakupovat zdravotnické pomůcky v zahraničí: „Získáváme to z celého světa a také posíláme do jiných částí světa věci, které nepotřebujeme.“

„Každý z nás má roli v tom, abychom tuto válku vyhráli. Každý občan, každá rodina a každý podnik se mohou podílet na zastavení viru. Je to naše společná vlastenecká povinnost. Stojí před námi v nadcházejících 30 dnech velká výzva, bude to velmi důležitých 30 dní,“ zdůraznil Trump. Počet testovaných přitom označil za milník.

Austrálie oznámila, že zaznamenala zpomalení v počtu nových potvrzených případů nákazy koronavirem v zemi. Nárůst se snížil z průměrných 25 až 30 procent zaznamenaných minulý týden na devět procent za uplynulé tři dny.

Politici však zároveň vyzvali obyvatele, aby nadále dodržovali bezpečný odstup a nedomnívali se, že je epidemie u konce. Zpomalující se trend nových nákaz může totiž jen odrážet pokles v testování během víkendu.

Opatření zavedená v jednotlivých australských státech se různí, většinou však zahrnují tresty za porušování nařízení a povolují pohyb na veřejnosti maximálně po dvou. Uzavřeny jsou i parky a venkovní posilovny. Lidé nicméně stále mohou domov opustit za účelem nákupu, návštěvy lékaře a podobně. Musí si ale udržovat bezpečný odstup od ostatních.

„V zásadě jsme si jisti, že by psi dokázali odhalit COVID-19“

V Izraeli se odbor ministerstva obrany pro vývoj zbraní a technologickou infrastrukturu snaží vycvičit psy, aby dokázali ze slin nakažených vycítit koronavirus, informoval web The Times of Israel, podle něhož je výcvik v experimentální fázi. Do experimentů by měli být zapojeni psi armády.

V Británii chce na podobném výzkumu pracovat nadace Medical Detection Dogs, která již v minulosti vycvičila psy, aby vycítili Parkinsonovu chorobu, rakovinu či malárii, píše BBC. Na výzkumu chce nadace spolupracovat s Durhamskou univerzitou a Londýnskou školou hygieny a tropického lékařství (LSHTM).

Ředitelka nadace Claire Guestová uvedla, že prvním cílem je zjistit, jak „bezpečně získat pach viru od pacientů“. „V zásadě jsme si jisti, že by psi dokázali detekovat COVID-19,“ uvedla. Pokud by se schopnost psů prokázala, mohli by podle BBC být využíváni za tímto účelem i u lidí, kteří nemají příznaky.

„Bylo by to rychlé, efektivní, neinvazivní a zajistilo by to, aby byly testovací sady, kterými disponuje britský státní systém zdravotnictví NHS v omezeném množství, využívány pouze v případech, kdy jsou opravdu zapotřebí,“ uvedla Guestová.