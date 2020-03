Počet nakažených koronavirem ve světě přesáhl sto šest tisíc. První dva případy potvrdilo Bulharsko

Nákaza novým typem koronaviru se po celém světě od začátku jeho šíření potvrdila u více než sto šesti tisíc lidí. Vyplývá to z údajů na speciálním webu badatelů z americké Johns Hopkins University, kteří globální epidemii monitorují. Zatímco v Číně epidemie zpomaluje, v Bulharsku jsou potvrzené první dva případy, v Latinské Americe je první oběť a Itálie dala do karantény 16 milionů lidí. Společnost IranAir také už zastavila všechny lety do Evropy, koronaviru v Íránu podlehlo 194 lidí.