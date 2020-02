Končí karanténa na japonské lodi. V Číně má koronavirus přes dva tisíce obětí, počet nově nakažených klesá

V první skupině cestujících, kteří ve středu mohou plavidlo opustit, jsou především starší lidé, u nichž se nákaza novým koronavirem po uplynutí dvoutýdenní karantény neprokázala. Celkově mají být evakuovány zhruba tři tisíce lidí. Dodatečná karanténa čeká ty, kteří s nakaženými přišli do přímého styku - například sdílením kajuty -, a to i v případě, že testy na přítomnost viru u nich byly negativní.

„Pokud jde o celkový počet lidí, kteří byli na lodi, převážná většina z nich nemá Covid-19. Těch, co ho mají, nebo velmi mírné příznaky, je málo. Bude velmi důležité prostudovat tuto konkrétní událost a zjistit, co vedlo k přenosu na lidi z této lodi,“ shrnuje Mike Ryan ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Je to úleva. Potřebujeme se dostat domů a postarat se o věci doma. Byli jsme pryč dlouho, velmi dlouho,“ líčí své pocity jeden z evakuovaných Cary Munger. Další cestující Lu Pauwels se zase těší na svého syna: „Neviděla jsem ho už tak dva měsíce.“